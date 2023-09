Ozzy Osbourne: Última cirurgia no pescoço é anunciada pelo cantor: "Não aguento mais"

O lendário cantor da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, anunciou que sua próxima cirurgia no pescoço será a última, encerrando uma longa batalha contra problemas de saúde que o afligem desde um acidente de quadriciclo, em 2003. Durante o relançamento do The Osbournes Podcast, Ozzy, de 74 anos, confirmou que esta será a cirurgia derradeira, confessando que a situação tem sido exaustiva para ele.

?Amanhã farei minha última cirurgia no pescoço?, ele disse. ?Esta será a última, porque não consigo mais suportar. Independentemente de como isso terminar amanhã, não vou mais passar por isso. Não consigo.?

Ozzy explicou que, embora esteja se preparando para a cirurgia, ele se sente mais aliviado, comparando o procedimento com uma simples ida ao cabeleireiro. No entanto, ele também admitiu que ainda enfrenta dificuldades em sua recuperação.

?Meus pés parecem que têm tijolos amarrados quando estou andando?, ele admitiu. ?Hoje subi e desci escadas pela primeira vez em um tempo, e meus pés parecem que estou usando botas de mergulho. Acho que são os nervos? Então pensei que talvez eu precise me levantar e dar uma volta no quarteirão algumas vezes.?

Ozzy também aproveitou a oportunidade para rebater os críticos que duvidam de sua capacidade de se recuperar completamente, declarando enfaticamente que ?estou longe de estar no meu último suspiro.?

Ozzy revelou que a dor que ele está enfrentando não está mais relacionada ao pescoço, que foi corrigido, mas sim às costas. Ele explicou que duas vértebras em suas costas foram gravemente danificadas em um acidente de quadriciclo e que, mesmo após a cirurgia, a dor persiste.

?Nas minhas costas, as duas vértebras e os músculos nos meus ombros se separaram do meu esqueleto e é por isso que eu me inclino para a frente, como se a gravidade estivesse trazendo minha cabeça para a frente?, disse Ozzy. ?Eu estava pensando, 'Eu tenho andado assim a minha vida toda.'?

O cantor também revelou que o primeiro procedimento cirúrgico não correu como planejado e que seu médico está buscando segundas e terceiras opiniões para abordar seus problemas nas costas.

Ozzy, que havia anunciado anteriormente a intenção de retornar aos palcos em 2024, teve que cancelar sua apresentação no Power Trip Festival, em julho. Ele agradeceu aos fãs por seu apoio contínuo e prometeu um retorno. Desde seu acidente de ATV em 2003, Ozzy passou por três cirurgias no pescoço e continua a enfrentar desafios de saúde, incluindo o diagnóstico de doença de Parkinson.

Este anúncio marca um ponto de virada na jornada de Ozzy Osbourne em direção à recuperação e coloca em perspectiva o incrível espírito resiliente do lendário músico, que continua a lutar contra as adversidades de saúde.