Nicolas Cage vira literalmente o ‘homem dos sonhos’ em filme

A A24 lançou o trailer da próxima comédia surreal da empresa na terça-feira, apresentando o personagem principal de Cage, Paul Matthews, um professor universitário e ‘homem de família desafortunado’ que “vê sua vida virar de cabeça para baixo quando milhões de estranhos de repente começam a vê-lo em seus sonhos.”

“Mas quando suas aparições noturnas tomam um rumo aterrorizante, Paul é forçado a navegar por sua nova fama”, acrescenta a sinopse oficial.

Ao som da clássica música ‘Dreams’, do The Cranberries, o trailer começa com Paul descobrindo que tem feito aparições aparentemente aleatórias nos sonhos de conhecidos. Mas logo ele ouve a mesma história de estranhos e até de toda a sua classe, eventualmente se tornando uma celebridade da noite para o dia e se tornando viral.

Antes que as coisas comecem a sair do controle, no entanto, Paul aborda sua fama durante uma entrevista virtual, dizendo: “Por que eu? Eu não sei. Acho que sou especial.”

Escrito e dirigido por Kristoffer Borgli (?Sick of Myself?), ‘Cenário dos Sonhos’ teve sua estreia mundial no Toronto International Film Festival deste mês.

Cage, 59 anos, também é co-produtor do filme, no qual ele contracena com Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker.

Na estreia mundial do filme, Cage disse à People qual figura recorrente ele espera ver em seus próprios sonhos: seu falecido pai, August Coppola.

“Eu sempre gosto quando meu pai aparece”, disse ele no evento em 9 de setembro. “Eu não o vejo pessoalmente desde que ele partiu. Então, quando ele aparece, é sempre uma coisa boa”, acrescentou Cage.

‘Cenário dos Sonhos’ estreará em cinemas selecionados em 10 de novembro, antes de um lançamento amplo em 22 de novembro.