Mudança do elenco de ‘Sex Education’: seu visual na primeira temporada x a última

Asa Butterfield protagonizou as quatro temporadas de 'Sex Education' | Reprodução (Netflix)

Há quatro anos do seu grande sucesso na plataforma Netflix, a série britânica Sex Education chegou ao seu fim com o lançamento de sua quarta e última temporada nesta quinta-feira, 21 de setembro.

A comédia dramática acompanha a vida de Otis Milburn, o filho adolescente de uma terapeuta sexual que decide iniciar um negócio de aconselhamento sexual com Maeve Wiley na sua escola Moordale High.

A partir daí, enquanto educava seus colegas a lidar com seus problemas sexuais, Otis e seus amigos passaram por diferentes problemas da adolescência e da transição para a vida adulta.

Na última temporada, Milburn agora estuda no Cavendish College junto ao seu melhor amigo, Eric Effiong; enquanto isso, Maeve está a quilômetros de distância na Universidade Wallace nos Estados Unidos.

Enquanto tenta se adaptar à sua nova escola, Otis descobre que tem um rival como terapeuta no campus. Ao mesmo tempo, ele luta com o fato de ser o irmão mais velho e manter sua relação com Maeve.

A mudança dos protagonistas de Sex Education

Ao longo das quatro entregas da série, os personagens de Sex Education cresceram e mudaram muito. Da mesma forma, os atores que os interpretaram ao longo dos anos também mudaram.

Por isso, aqui está a evolução da imagem das principais estrelas da produção criada por Laurie Nunn entre a primeira e a última temporada.

Asa Butterfield - Otis Milburn

Asa Butterfield tinha 21 anos de idade quando Sex Education foi estreado. Atualmente, ele tem 26 anos, ou seja, quase dez anos a mais que seu personagem, que tem 17 anos na última temporada da ficção.

Asa Butterfield na primeira e na última temporada (Netflix)

Emma Mackey - Maeve Wiley

Emma Mackey tinha 22 anos de idade quando ela pela primeira vez colocou a pele de Maeve. Atualmente, ela tem 27 anos. Seu papel, por outro lado, tem 18 anos na quarta temporada da série da Netflix.

Emma Mackey interpreta uma jovem de 18 anos (Netflix)

Ncuti Gatwa - Eric Effiong

Ncuti Gatwa tinha 26 anos quando gravou a primeira temporada da trama. Atualmente, ele tem 30. Enquanto isso, Eric tem a mesma idade que seu melhor amigo na entrega final da trama adolescente.

Ncuti Gatwa interpreta o jovem Eric, melhor amigo de Otis (Netflix)

Gillian Anderson é Jean F. Milburn

Gillian Anderson tinha 50 anos quando atuou na primeira temporada de Sex Education. Hoje, ela tem 55 anos, mas o tempo parece não passar por ela, pois praticamente ela parece a mesma.

Gillian Anderson (Netflix)

A temporada final de Sex Education já está disponível na íntegra na Netflix.