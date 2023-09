Modelo de biquíni Carmen Rouse triunfa sobre bullying

Carmen Rouse, uma modelo de biquíni tatuada, está atualmente brilhando nas redes sociais com milhares de seguidores no Instagram. Ela compartilhou sua jornada inspiradora, revelando como superou bullies e trolls ao longo do caminho. Carmen, aos 31 anos, é frequentemente vista exibindo seu corpo tonificado em biquínis e participando de eventos glamorosos.

Apesar de sua confiança para posar com trajes de banho mínimos na passarela e diante das câmeras, Carmen nem sempre se sentiu confortável com seu corpo. A beleza ruiva, natural de Gales, sofreu bullying na escola por ser ruiva e um pouco ?moleque?. Na época, ela fazia parte dos cadetes e não tinha interesse em maquiagem ou modelagem.

No entanto, após se cansar de ser alvo de zombarias, Carmen decidiu clarear o cabelo e transformar sua aparência. Mas essa mudança radical não afastou os bullies, e sua autoconfiança também não melhorou.

Foi apenas neste ano que Carmen finalmente abraçou sua verdadeira identidade e até voltou a usar cabelos vermelhos. Após a trágica morte de seu parceiro no ano anterior, Carmen percebeu o quão curta a vida pode ser. Ela decidiu ignorar os haters e participou de um concurso nacional de modelos.

A participação na Miss Swimsuit UK 2023 foi um grande desafio para Carmen, pois ela nunca se considerou uma pessoa muito confiante. No entanto, a experiência foi transformadora, graças ao apoio das outras competidoras, que ajudaram a impulsionar sua autoestima. Agora, Carmen não se deixa mais abalar pelos comentários negativos.

Apesar de ter desenvolvido uma pele mais espessa e cercado-se de mulheres que a apoiam, Carmen ainda enfrenta trolls em seus 30 anos. Ela recebeu críticas negativas nas redes sociais após sua participação em um programa de namoro online da Boohoo Man, mas aprendeu a não dar importância a esses comentários cruéis.

Carmen agora possui 18 mil seguidores no Instagram e é representada por uma agência de modelos, o que a leva a eventos repletos de celebridades. De uma menina vítima de bullying e uma jovem que evitava novas oportunidades, Carmen está florescendo com sua recém-descoberta confiança.

Ela conclui sua história com uma mensagem inspiradora: ?Com a experiência de desfilar de biquíni o dia todo, você abraça sua figura, e foi quando eu saí da minha concha. Desde então, construí essa confiança e percebi que devo abraçá-la. Você é jovem por um certo tempo, então pensei que vou abraçar meu corpo até envelhecer. Ainda sou chamada de 'ruiva feia' hoje em dia e ainda tenho cabelo vermelho, e não vou mudar. Eu fui loira para fugir do ruivo, mas pensei que, no fundo, sou ruiva, e isso vai continuar.?

A história inspiradora de Carmen Rouse é um lembrete de que a confiança interior e a autoaceitação são as chaves para superar o bullying e os trolls, independentemente da idade ou do passado.