Liz Hurley deixa fãs sem palavras ao dispensar sutiã

Liz Hurley, a deslumbrante atriz de 58 anos, mais uma vez deixou seus fãs encantados com sua figura atemporal ao usar um macacão decotado que quase a fez ?sair do figurino?. A beleza que desafia a idade nunca deixa de impressionar a internet com sua beleza natural e trajes de tirar o fôlego.

No vídeo, Liz desfilou com elegância enquanto realçava suas curvas no macacão que ostentava um decote profundo. Enquanto aproveitava algumas bebidas descontraídas, ela exibiu sua silhueta espetacular, proporcionando aos seus seguidores uma dose de excitação. A atriz também deu aos fãs mais do que eles esperavam com um pequeno detalhe na frente do macacão.

Acentuando ainda mais a sensualidade, a parte inferior do macacão também estava adornada com renda. Enquanto fazia poses deslumbrantes, Liz usava seus famosos cabelos castanhos em ondas exuberantes que caíam sobre seus ombros.

Na legenda, Liz escreveu: ?Noites quentes usando meu Piper One Piece em preto @elizabethhurleybeach e gloss labial @bobbibrown.? Como era de se esperar, sua leal legião de fãs não poupou elogios nos comentários.

Uma seguidora comentou: ?Tão linda que não consigo lidar?, enquanto outra disse: ?Você está absolutamente incrível, como sempre, Liz.? Outra pessoa se manifestou declarando: ?A mulher mais bonita do mundo?.

Outro fã acrescentou: ?Uau, tão quente e sexy!?. Um quinto seguidor disse: ?Não há palavras! Simplesmente incrível!?.

Este vídeo viral aconteceu logo após Liz quase quebrar a internet ao compartilhar uma foto de maiô que definitivamente deixou seus seguidores animados. A mãe de um filho posou do lado de fora em um deque de praia, inclinando-se para trás enquanto segurava um poste, exibindo cada centímetro de sua figura.

Conforme o vídeo de tirar o fôlego prosseguia, Liz continuava a deslumbrar e a fazer poses, chegando a morder o lábio em um momento enquanto passava os dedos pelos cabelos castanhos. A estrela de ?Austin Powers? usava um par de brincos de argola e seus característicos cabelos castanhos em ondas luxuosas que balançavam ao vento.

Quanto à maquiagem, ela completou o visual com um rosto completamente glamouroso, incluindo bastante bronzer, sombra esfumada e um toque de gloss nude nos lábios carnudos. Na legenda, Liz escreveu: ?30% de desconto em todos os meus modelos na Elizabeth Hurley Beach durante todo o fim de semana.?