Linda Evangelista revela pressão para posar nua aos 16 anos: "Fiquei apavorada"

Linda Evangelista, a lendária supermodelo de 58 anos, abriu o jogo sobre sua difícil jornada como uma jovem tentando se destacar na competitiva indústria da moda. Ela revelou como foi pressionada a posar nua para fotografias aos apenas 16 anos de idade, durante a série ?The Super Models?, da Apple TV+.

Crédito: Apple TV Divulgação

Enquanto estava no Japão em um contrato de modelo aos 16 anos, ela passou por uma situação que a deixou aterrorizada. A supermodelo canadense, famosa por sua carreira estelar nas passarelas, foi solicitada a tirar suas roupas para um trabalho de modelagem.

?É irônico que meus pais tenham me permitido ir ao Japão aos 16 anos para um contrato de modelo?, ela compartilhou. ?Eles não me deixaram ir na viagem de esqui da escola, mas me deixaram ir para o Japão.?

No Japão, Linda Evangelista disse que ?ficou apavorada? depois de ser solicitada a tirar suas roupas para um trabalho de modelo. Ela se recorda de quando chegou lá: ?A primeira coisa que me perguntaram foi sobre fotografias nuas e queriam tirar todas as minhas medidas e minhas roupas.?

Ela continuou explicando que já havia feito um composite com suas medidas e não queria tirar suas roupas. Isso a levou a entrar em pânico e, eventualmente, ela voltou para casa. ?Eu nunca deveria ter ido sozinha. Eu desisti?, acrescentou.

Embora Linda Evangelista tenha enfrentado desafios em sua ascensão na indústria da moda, ela se tornou uma das modelos de passarela mais bem-sucedidas até hoje. Curiosamente, a modelo lembra de querer desistir da indústria, mas teve um encontro que mudou sua vida em um concurso de Miss Teen Niagara, onde conheceu o agente John Casablancas, que lhe ofereceu um contrato com sua agência.

A nova série da Apple TV+, já disponível, reúne Evangelista com Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington enquanto exploram suas carreiras e compartilham histórias dos bastidores.

Linda Evangelista foi diagnosticada com câncer de mama duas vezes em cinco anos. O primeiro diagnóstico ocorreu em 2018, após uma mamografia anual. Ela optou por uma mastectomia bilateral devido a má margem e outros fatores de saúde.

Após a cirurgia, Evangelista acreditou que estava ?bem e segura para a vida? e que o câncer de mama não a mataria. No entanto, a doença retornou em julho de 2022, quando ela sentiu um nódulo em sua mama.

Ela compartilhou que seu prognóstico atual é ?bom? e que está de volta ao mundo da moda, tendo recentemente se unido às colegas de série para dar início à London Fashion Week.