Lexa e MC Guimê anunciam fim do casamento pela segunda vez e funkeiro fala sobre especulações

Lexa usou seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (21), a fim de anunciar pela segunda vez o término de seu casamento com o funkeiro MC Guimê. A dupla, que iniciou o relacionamento há oito anos, terminou o casamento mais uma vez em menos de um ano.

Em um comunicado em seu instagram, Lexa espalhou a notícia aos seguidores. Confira o texto:

“Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora por meio dos stories.

A dupla chegou a ficar afastada depois do episódio de acusação de assédio a MC Guimê durante sua passagem no reality Big Brother Brasil no início deste ano. No entanto, o funkeiro declarou arrependimento nas redes sociais e conquistou o perdão da cantora.

Leia mais:

MC Guimê fala sobre especulações sobre fim do relacionamento

Assim como Lexa, o funkeiro também anunciou o término de seu casamento por meio das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (21). O artista ainda pontuou seu pedido para que cessem as especulações sobre a possível causa do término desta vez.

“Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço, respeitosamente, que parem com especulação e de criarem motivos imaginários”, escreveu o funkeiro por meio das redes sociais.

Período pós-crise

Após a crise enfrentada pela dupla no início do ano, Lexa revelou que resolveu perdoar o funkeiro e publicou o anúncio nas redes sociais em junho, celebrando o retorno.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime te amo”, escreveu a famosa no anúncio.

Nesta quinta-feira (21), o casal anunciou que não estão mais juntos.