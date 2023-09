Leah Remini acusa "agentes" da Cientologia de aterrorizar sua mãe idosa

A atriz Leah Remini, famosa por deixar a Igreja da Cientologia e estrelar um documentário sobre os problemas da organização, está acusando a instituição de aterrorizar sua família.

Recentemente, ela entrou com um processo contra a Cientologia, alegando um padrão de assédio e incidentes destinados a atacar seus familiares e amigos.

De acordo com documentos legais obtidos pelo The Blast, a atriz descreve uma série de eventos que teriam sido perpetrados pela Igreja da Cientologia desde que ela iniciou uma bombástica ação judicial contra a organização. Segundo Remini, os ?ataques? contra ela e seus entes queridos têm aumentado consideravelmente desde então.

?Desde a apresentação (da minha ação judicial), os ataques da Cientologia contra mim e aqueles próximos a mim têm aumentado muito mais do que antes. Como detalhado abaixo, os ataques recentes também envolvem minha mãe e minha irmã, que foram ameaçadas, assediadas e perseguidas por agentes da Cientologia?, afirmou Remini.

A atriz alega que as redes sociais também se tornaram palco de ataques difamatórios, com quase 200 contas, todas supostamente operadas por agentes da Cientologia, publicando declarações difamatórias diariamente.

Ela descreve um incidente específico envolvendo sua mãe idosa, onde dois homens se aproximaram da porta da casa dela às 5h, sendo capturados pela câmera de segurança da residência. Remini acredita que esse evento foi uma mensagem ameaçadora direcionada a ela.

Além disso, a estrela de ?O Rei do Queens? relatou outro incidente em que alguém ligado à igreja tentou entrar em seu condomínio fechado, ficando preso no portão enquanto tentava entrar.

Ela também menciona que o restaurante de sua mãe teve uma janela quebrada recentemente e que seu gerente também foi alvo de um incidente bizarro, possivelmente relacionado à Cientologia.

Embora não haja prova dessas alegações, Remini as incluiu no processo. A atriz havia entrado com uma ação judicial de 60 páginas contra a igreja no mês passado, alegando anos de assédio e intimidação em decorrência de sua crítica à organização e sua decisão de deixá-la, há uma década.

O caso continua em andamento, e as acusações de Remini lançam luz sobre as tensões entre ex-membros e a Igreja da Cientologia.