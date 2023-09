Influenciadora do "barraco no avião" recebe oferta para performance em site pornô

A ex-participante do ?Bad Girls Club? Morgan Osman, que se tornou viral nesta semana devido a um hilariante ?barraco? durante um voo da American Airlines enquanto pregava sua fama nas redes sociais, recebeu uma proposta inesperada. De acordo com informações do TMZ, a influenciadora foi convidada a se apresentar no site de câmeras para adultos CamSoda, com uma oferta de até US$25 mil por um show de uma hora.

O convite, que foi obtido pelo TMZ, diz: ?Dado o seu interesse em ser filmada, nós, do CamSoda, adoraríamos tê-la transmitindo em nossa plataforma XXX. Gostaria de formalmente oferecer-lhe até US$25 mil para realizar um show de uma hora em nosso site?. A Osman foi dada a opção de vestir um biquíni provocante, como costuma fazer para seus 1 milhão de seguidores no Instagram ou usar lingerie, ou até mesmo nada, de acordo com o veículo.

Resposta incerta

O episódio que levou Osman aos holofotes ocorreu quando ela foi flagrada em vídeo discutindo no corredor do avião enquanto retirava sua mala de mão do compartimento superior. Ela gritou para um passageiro fora da tela: ?Me chame de vadia de novo, eu não fiz nada de errado?.

Após outro passageiro pedir que ela se calasse, ela respondeu de forma ríspida: ?Não, você cale a boca! Você cale a boca, sua vadia?. Em seguida, ela pegou suas coisas e se dirigiu para a frente do avião. Osman alegou no Instagram que saiu por escolha própria.

Ela percebeu que outro passageiro estava gravando o incidente e respondeu com sua famosa frase: ?Me filme, eu sou famosa no Instagram, seu idiota?.

Além disso, Osman chamou a atenção ao afirmar que já havia namorado o marido separado de Britney Spears, Sam Asghari, de 29 anos.

Rapidamente, na internet, apontaram que o assento de Osman estava na classe econômica. ?Alguém diga à Cringe Kardashian ali, ela está na classe econômica?, escreveu uma pessoa no Reddit. ?Se você é tão famosa, por que não está na primeira classe ou até mesmo na classe executiva? Ninguém se importa com quem você é?.

O futuro de Morgan Osman permanece incerto, enquanto a influenciadora avalia a inusitada oferta do CamSoda. Sua recente explosão de fama nas redes sociais e o episódio no avião certamente a colocaram sob os holofotes, gerando debates online. Agora, o mundo aguarda para ver qual caminho ela escolherá seguir.