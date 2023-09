Gracyanne Barbosa abre o jogo: 'Planos de gravidez aos 40'

Gracyanne Barbosa celebrou seu 40º aniversário nesta quarta-feira (18) e a influenciadora digital, famosa por sua dedicação ao fitness e por ser esposa do cantor Belo, decidiu compartilhar seus pensamentos sobre a chegada da quarta década de vida. Em uma entrevista exclusiva ao portal Gshow, Gracyanne abordou a possibilidade de iniciar sua jornada pela maternidade.

Embora muitas pessoas esperem ansiosamente ter filhos quando atingem certa idade, Gracyanne demonstrou uma perspectiva mais tranquila. Ela admitiu que existe uma certa pressão social para construir uma família, mas atualmente não vê essa questão como uma urgência em sua vida.

?Já fiz muitos planos, pensava em datas, mas depois entendi que tudo acontece no tempo de Deus. Entreguei a Ele esse momento especial e sei que vai acontecer quando Ele quiser,? explicou Gracyanne. De forma reflexiva, ela também destacou a persistência do preconceito associado a pessoas que alcançam a faixa dos 40 anos, abordando o fenômeno conhecido como etarismo.

?Não há idade para ser feliz e conquistar nossos objetivos. Infelizmente, as pessoas ainda estranham quando alguém com 40 anos ou mais busca seus sonhos, são vistas de forma diferente e julgadas. Há muito preconceito em relação à idade, especialmente para nós, mulheres, que muitas vezes nos dizem que 'não podemos fazer algo fora do que é considerado adequado para nossa idade'?, observou Gracyanne.

De maneira comemorativa, a esposa de Belo expressou orgulho por tudo que conquistou até hoje. ?Hoje posso dizer que me tornei o que sempre desejei: uma mulher madura, trabalhadora, independente, que ajuda muitas pessoas e famílias. Conquistei muito até aqui, mas ainda tenho sonhos a realizar?, enfatizou ela.