Gisele Bündchen revela os benefícios da sobriedade e do foco na saúde

Gisele Bündchen, uma das supermodelos mais reconhecidas mundialmente, abriu recentemente o coração para compartilhar detalhes de sua jornada de sobriedade e dedicação à saúde. Essa mudança em sua vida foi uma resposta aos desafios que enfrentou, incluindo ansiedade e depressão, especialmente após seu divórcio de Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos.

Fãs de longa data conhecem a relação complexa de Gisele com o álcool. Ela costumava ?beber uma garrafa de vinho todas as noites? para lidar com ?ataques de pânico severos e depressão? em sua juventude.

Após muitos anos recorrendo ao álcool em busca de conforto, Gisele tomou a decisão de se tornar sóbria ?há mais de dois anos? e parece estar colhendo grandes benefícios.

Em uma entrevista exclusiva recente à revista People, a modelo brasileira de sexta geração compartilhou: ?Logo após completar 40 anos, percebi uma grande diferença quando não consumia álcool. Embora seja socialmente aceitável, as pessoas até dizem que faz bem à saúde, isso não se aplica a mim. Com as demandas que meu corpo enfrenta, não posso ingerir essas substâncias (álcool e cafeína) porque elas se acumulam.?

Ela enfatizou a importância do autocuidado, afirmando: ?É fundamental que as pessoas se amem. Quando se exige tanto do corpo, é preciso fazer um 'reset'. Temos apenas esse veículo, certo??

Atualmente embaixadora de bem-estar da Gaia Herb, Gisele cuida de seu corpo por meio da meditação diária e exercícios. Ela compartilhou: ?Sou grata por meu corpo. Aprendi, mesmo que não tenha sido perfeita em minha juventude, que meu corpo é meu templo, e quero aproveitá-lo. Portanto, manter meu corpo em movimento é essencial.?

A Jornada de Gisele Rumo à Sobriedade

A jornada de Gisele em direção à sobriedade começou quando médicos a alertaram sobre os riscos à sua vida caso não mudasse seu estilo de vida. O alerta a levou a consultar um naturopata, que recomendou uma desintoxicação completa.

De acordo com o Daily Mail, essa desintoxicação envolveu a eliminação de açúcar, grãos, laticínios, cafeína, álcool e cigarros, acompanhada por intensos sintomas de abstinência enquanto ela transitava para um estilo de vida mais saudável.

Gisele descreveu esse período: ?Foram as piores enxaquecas que já tive. O médico, que era francês, me chamava de 'Adrenalina'. Lembro-me dele dizendo: 'Bem, você quer viver?' Foi assim tão simples?.

Três meses após iniciar sua jornada de desintoxicação, Gisele relatou que seus sintomas debilitantes haviam desaparecido em grande parte. Ela passou a acordar às 5h todos os dias para meditar e se exercitar, o que resultou em uma melhora significativa em seu bem-estar geral.

Um Novo Começo Após o Divórcio

Após seu divórcio, a ex-Anjo da Victoria's Secret mudou-se para Miami, Flórida (EUA), levando consigo seus dois filhos, Benjamin e Vivian Lake. De acordo com o The Blast, ela elogiou essa mudança durante uma aparição recente no Luz Alliance Gala, onde desempenhou um papel fundamental na arrecadação de quase US$ 1 milhão para iniciativas de reflorestamento no Brasil, em colaboração com a Brazil Foundation.

Ela expressou seu amor por Miami: ?Estou apaixonada por Miami. Adoro o Sol e as pessoas são acolhedoras; parece um lar. Sou muito ativa, e Miami é tudo sobre estar ao ar livre, então gosto disso.?

Ela também mencionou a facilidade de viajar para o Brasil desde sua mudança, afirmando: ?Além disso, é mais fácil ir ao Brasil daqui, então minhas irmãs [gêmea Patrícia e irmãs Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel] nos visitam com mais frequência agora, o que me deixa muito feliz.?

Gisele compartilhou a alegria de seus filhos por Miami, onde encontraram atividades divertidas: ?As crianças também adoram Miami. Vivi é apaixonada por cavalos e gosta de saltar. Também adoramos estar ao ar livre e pular juntos na grande cama elástica do nosso quintal. Além disso, fazemos stand-up paddle e caiaque; é muito divertido fazer essas atividades juntos.?