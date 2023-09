Gemma Owen e Aadam Hamed são flagrados em encontro romântico

?Love Island? conquistou mais um capítulo em sua história de romances, desta vez com a participação de Gemma Owen, estrela da edição anterior do programa. A jovem de 20 anos, que ficou em segundo lugar no reality show de sucesso da ITV ao lado de Luca Bish, anunciou recentemente sua separação de Bish logo após o término do programa.

Os rumores sobre a vida amorosa de Gemma rapidamente ganharam destaque, com especulações apontando para um possível relacionamento com o esportista Tommy Severn, membro de uma famosa família de jogadores de polo. No entanto, parece que Gemma está seguindo em frente.

Uma fonte exclusiva revelou ao Daily Star que Gemma tem sido vista em encontros com Aadam Hamed, o filho mais jovem da lenda do boxe britânico príncipe Naseem Hamed. Recentemente, eles foram flagrados desfrutando de uma refeição juntos em um restaurante em Birmingham.

Embora tentassem manter a discrição, Aadam compartilhou uma foto no Instagram na qual uma pessoa com cabelos longos e castanhos pode ser vista atrás dele em um elevador. Os fãs de ambos logo notaram a coincidência e começaram a especular sobre o novo casal.

De acordo com a fonte, ?eles recentemente começaram a seguir um ao outro no Instagram, e os fãs de ambos notaram que estão juntos. Gemma estava recentemente com o jogador de polo Tommy Severn na Espanha no início do mês. Agora, ela se interessou pelo filho de príncipe Naseem.?

Fotos postadas por ambos revelam reflexos do jantar, com Aadam compartilhando momentos da noite em suas redes sociais. No entanto, a identidade de Gemma permaneceu cuidadosamente oculta nas imagens.

Vale lembrar que Gemma, filha do lendário jogador de futebol Michael Owen, já havia sido alvo de rumores amorosos anteriormente, quando foi apontada como estando ?próxima? de Tommy Severn, conhecido por suas conexões reais e paixão por cavalos. Fontes afirmam que ela viajou até Ibiza para assistir a uma partida de polo dele.

À medida que Gemma segue adiante após sua separação de Luca, seu ex-companheiro também parece estar traçando seu próprio caminho. Luca recentemente deixou pistas sobre sua vida pessoal em uma postagem no Instagram, mencionando o ?amor de sua vida?.

Representantes de Gemma não quiseram comentar o assunto.