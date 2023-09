Fã faz segunda tentativa e aprimora candidatura para chamar a atenção de Selena Gomez

Selena Gomez, a renomada popstar, está acostumada a ter tudo o que deseja ao alcance de suas mãos, incluindo diversos pedidos de encontros amorosos. Recentemente, um fã tomou a iniciativa ousada de tornar suas intenções românticas conhecidas para a celebridade, que revelou recentemente as condições que os futuros parceiros românticos devem cumprir.

Tudo começou quando a artista de 31 anos compartilhou uma selfie sem maquiagem em seu Instagram. A beleza natural da cantora deixou os fãs deslumbrados, resultando em mais de 5 milhões de curtidas e 40 mil comentários. Entre esses comentários, uma solicitação cuidadosamente escrita por um fã se destacou.

O fã, conhecido como @imjulianfrick, compartilhou uma versão atualizada de sua solicitação anterior, incluindo sua idade, que pode ser um pouco jovem demais para Gomez. Além disso, ele mencionou sua altura e sua qualificação acadêmica - um diploma de bacharel em Comunicação. Ele se descreveu como alguém com um senso de humor ?sarcástico, adorável e brincalhão?, habilidades na guitarra, talento para cozinhar e ótimos movimentos de dança. Ele também se ofereceu para fazer os avós de Gomez rirem com suas piadas engraçadas.

Fan-Loves-Out-Loud-In-Selena-Gomez-Comment-Section

No entanto, ele admitiu nunca ter namorado uma celebridade, o que significa que Gomez seria sua primeira experiência sob os holofotes. Além disso, ele compartilhou algumas características menos favoráveis, como alergias sazonais e investimentos ruins.

A persistência do pretendente é admirável, já que esta não é a primeira vez que ele expressa seus sentimentos pela cantora em sua seção de comentários do Instagram. Em um post anterior, ele até apresentou um currículo humorístico como parte de sua ?aplicação de namorado?.

Mas o admirador não deve se iludir, pois Gomez tem padrões elevados para seus possíveis pretendentes. Ela esclareceu que a linha ?alto padrão? em sua música ?Single Soon? era apenas uma brincadeira e que ela realmente tem requisitos específicos para seus parceiros. Segundo ela, um candidato deve ser gentil, engraçado e atencioso com sua família e amigos.

Selena Gomez tem uma história de relacionamentos com estrelas de Hollywood, incluindo Justin Bieber, The Weeknd, Zedd e até Zayn Malik, do One Direction. Recentemente, ela lançou uma nova música, ?Single Soon?, que celebra sua identificação com o status de solteira. O videoclipe da música mostra a cantora se divertindo com amigos, dançando a noite toda e aproveitando a vida de solteira.

Este fã dedicado continua a demonstrar seu afeto pela estrela, e apenas o tempo dirá se ele conquistará o coração de Selena Gomez.