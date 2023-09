Demi Lovato revela confissão sobre vida sexual em podcast

Demi Lovato, conhecida por sua carreira na Disney, recentemente abriu o jogo sobre sua vida privada durante uma entrevista em um podcast.

Sem rodeios, a ex-estrela do Disney Channel, de 31 anos, respondeu a uma pergunta sobre quando se sente ?mais confiante? de maneira surpreendentemente honesta. Ela afirmou: ?Me sinto mais confiante quando estou fazendo sexo?, durante uma participação no podcast LadyGang.

A cantora, que utiliza os pronomes she/they, explicou: ?Porque você está tão presente que não está pensando no que realmente é. O que nubla seu julgamento ao longo do resto do dia, pelo menos é assim para mim. Não é assim para todos.?

Demi Lovato está em um relacionamento com o músico canadense Jutes desde agosto do ano passado. O casal se conheceu enquanto trabalhava no álbum ?HOLY F**K?, de Lovato.

No mês passado, Jutes, cujo nome verdadeiro é Jordan Lutes, prestou homenagem à cantora em seu aniversário.

Ele escreveu: ?Seu coração mudou vidas em todo o planeta? especialmente a de um cara de uma fazenda no Canadá que apareceu na sua sessão há mais de um ano atrás.? A mensagem veio acompanhada de fotos carinhosas do casal. ?Eu não sabia que a pessoa perfeita existia até te conhecer.?

Lovato respondeu à doce mensagem, dizendo que Jutes a tornou ?infinitamente melhor?. ?Não sei o que faria sem você?, escreveu Lovato. ?Obrigada por ser o melhor namorado do universo e por realizar meus sonhos ao se apaixonar pelo ser humano perfeito e encontrar minha alma gêmea.?

Antes de seu relacionamento com Jutes, Lovato namorou Max Ehrich a partir de março de 2020. O casal ficou noivo após apenas quatro meses de namoro.

No entanto, parecem ter tido uma separação conturbada apenas dois meses depois. Um representante de Lovato anunciou a separação em setembro, e a atriz apagou todas as evidências de Ehrich de suas redes sociais.

Ehrich alegou posteriormente que soube do término através da imprensa. ?Imagine descobrir o estado do seu relacionamento através de uma revista de fofocas?, escreveu Ehrich em seus stories no Instagram.