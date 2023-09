Cindy Crawford revela detalhes íntimos sobre relacionamento com Richard Gere

Cindy Crawford, uma das supermodelos mais icônicas da indústria da moda, abriu seu coração e compartilhou detalhes raramente discutidos sobre seu relacionamento com o ex-marido, o renomado ator Richard Gere. A revelação aconteceu durante sua participação na série documental ?The Super Models?, atualmente transmitida na Apple TV+.

Crawford, de 57 anos, discutiu as complexidades do início de seu relacionamento com Gere, lembrando como tentou se adaptar aos gostos e interesses do ator. Ela comentou: ?No início de um relacionamento, quando você é uma mulher jovem, você fica tipo, 'Você gosta de beisebol? Eu gosto de beisebol. Você gosta mesmo do budismo tibetano? Eu posso estar nisso. Vou tentar isso'?, fazendo referência à prática religiosa de Gere. Ela também acrescentou que estava disposta a moldar-se em torno de seu amor na época.

Crawford e Gere se casaram em uma cerimônia em Las Vegas em 1991, quando a supermodelo tinha apenas 22 anos. No entanto, o casamento deles terminou em separação três anos depois. Cindy admitiu que, devido à diferença de idade, ela estava em uma fase diferente de sua vida, não compartilhando mais os mesmos interesses dentro do relacionamento.

A série documental ?The Super Models? não só apresenta Cindy Crawford, mas também estrelas como Naomi Campbell, Christy Turlington e Linda Evangelista, fornecendo uma visão única sobre a vida das supermodelos dos anos 1990.

Crawford, desde então, construiu uma família com Rande Gerber, com quem se casou em 1998. O casal tem dois filhos, Kaia, de 22 anos, e Presley, de 24 anos. Richard Gere, por outro lado, tem filhos com a esposa Alejandra Silva, bem como um filho com a ex-mulher Carey Lowell.

As revelações de Cindy Crawford oferecem uma visão fascinante sobre as complexidades dos relacionamentos em meio à fama e às mudanças pessoais ao longo da vida. A série documental promete continuar revelando detalhes surpreendentes sobre a vida das supermodelos que moldaram a indústria da moda.