Britney Spears arrasa em twerk e sensualiza em vestido rosa

Britney Spears deixou seus fãs em êxtase com seu mais recente vídeo provocante, onde ela arrasou no twerk ao som de ?You Want This?, de Janet Jackson.

A estrela exibia sua figura em um minivestido rosa que parecia estar prestes a escorregar de sua silhueta esbelta. Britney parecia estar se divertindo ao máximo no vídeo, onde dançou de forma sensual ao ritmo da música.

A cantora do sucesso ?Toxic? escapou por pouco de um possível ?incidente de guarda-roupa? devido ao decote do vestido, tendo que ajustá-lo rapidamente em um momento. O vestido revelou as pernas tonificadas de Britney, que combinou o visual com um par de elegantes saltos pretos.

Britney permitiu que suas longas madeixas loiras caíssem ao redor do rosto, amarrando a parte de cima em um meio rabo de cavalo enquanto se entregava à música. A estrela pareceu adotar um visual sem maquiagem, revelando sua beleza natural aos seus 42 milhões de seguidores.

Não é a primeira vez que Britney compartilha sua figura em seu Instagram, frequentemente postando vídeos de dança ousados. No fim de semana, a estrela vestiu uma roupa prateada reveladora que cobria apenas o essencial com adesivos nos mamilos.

De acordo com o Page Six, as postagens ousadas de Britney no Instagram estão impedindo que seus assessores a deixem promover seu livro em entrevistas televisivas. O veículo relatou que todas as emissoras dos EUA estão em busca de uma entrevista com Britney sobre suas revelações no livro ?The Woman In Me?, que será lançado no próximo mês.

Enquanto uma fonte alegou que foram as postagens ?excêntricas? de Britney no Instagram que fizeram sua equipe recusar entrevistas, outra afirmou que a decisão de quem ela entrevista é de Britney. A fonte disse ao veículo: ?Ela é uma mulher livre. Ela decidirá. É escolha dela. Ela recebeu ofertas e não quer fazer nada.?

Britney indicou que pode ter mantido algumas coisas em segredo no livro, alegando que existem ?três lados para cada história?. A estrela recorreu ao Instagram na segunda-feira, 18/9, para compartilhar uma mensagem com os fãs.

Ela escreveu: ?Tenho tantas coisas que mantive em segredo sobre mim pessoalmente, e talvez um dia eu possa contar às pessoas? até lá, existem três lados para cada história! Seu lado, meu lado e a verdade!?