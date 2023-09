Astro de "Euphoria" morreu de overdose acidental, revela laudo

Angus Cloud, o jovem ator famoso por seu papel na série ?Euphoria,? faleceu aos 25 anos em julho, e agora a causa de sua morte foi revelada. De acordo com informações do Alameda County Coroner, sua morte foi resultado de uma overdose acidental, envolvendo uma combinação letal de fentanil, cocaína e metanfetamina, incluindo benzodiazepina.

A notícia chocou fãs e colegas de trabalho, incluindo a estrela Zendaya, que postou uma homenagem emocionada nas redes sociais. Outros amigos, como Sydney Sweeney, também expressaram suas condolências.

O trágico incidente ocorreu na casa dos pais de Angus Cloud, em Oakland, Califórnia (EUA), onde ele foi encontrado por sua mãe. A família emitiu um comunicado destacando a batalha do ator contra problemas de saúde mental e o recente falecimento de seu pai, após uma luta contra o câncer.

A família pediu privacidade enquanto enfrentava essa perda devastadora e incentivou as pessoas a lembrarem de Angus pelo seu senso de humor, alegria e amor pelos outros, enfatizando a importância de buscar ajuda em momentos de dificuldade mental.

O Departamento de Bombeiros de Oakland respondeu a uma chamada de emergência médica na casa de Angus Cloud por volta das 11h30. Ele foi declarado morto no local. Segundo informações do TMZ, a mãe de Angus, Lisa Hickey, havia chamado as autoridades relatando uma possível overdose.

Angus Cloud ganhou destaque ao ser escolhido para o papel na série ?Euphoria? em 2019, após ser abordado por uma agente de elenco em Manhattan. No entanto, ele admitiu que a fama o afetou profundamente, desejando ter interações mais normais com as pessoas. O ator também compartilhou suas frustrações sobre as pessoas associarem seu personagem de traficante de drogas à sua vida real.

hbo-euphoria-angus-cloud-fezco

Crédito: HBO Divulgação

Além de sua atuação em ?Euphoria,? Angus Cloud participou de episódios de programas de televisão e apareceu em videoclipes de artistas famosos. Ele também atuou como embaixador da marca Rockstar Energy Drink.

A morte de Angus Cloud é uma perda trágica para a indústria do entretenimento e deixa uma lacuna nos corações de seus fãs e colegas. A HBO, emissora responsável pela série ?Euphoria?, lamentou profundamente a perda e estendeu suas condolências à família e amigos do ator durante este momento difícil.