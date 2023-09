Antes de anunciar fim do casamento com MC Guimê, Lexa descobre doença autoimune (Reprodução/Instagram @lexa)

Lexa e MC Guimê anunciaram nesta quinta-feira (21), o término do casamento pela segunda vez, por meio de suas redes sociais. No entanto, outro drama envolvendo a vida da cantora foi revelado por ela há algumas semanas.

A cantora contou ter sido diagnosticada com uma doença autoimune, chamada de tireoidite de hashimoto. A descoberta aconteceu após Lexa ter feito alguns exames solicitados por sua ginecologista.

“Eu descobri faz uns dois meses, mas eu só expus agora. Eu pensei que eu poderia ajudar as pessoas que estão com os sintomas mas não entendem o porquê. A tireoidite, se você não cuida, atinge a voz, que é o meu principal meio de trabalho”, contou a famosa durante entrevista no programa ‘Encontro’ desta semana.

Lexa ainda revelou ter tido vários sintomas envolvendo cansaço e facilidade em esquecer das coisas. “A perda de memória foi o meu pior sintoma. A pessoa falava comigo e eu esquecia. Era o pior!”, contou.

Término do casamento

Lexa usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (21), a fim de anunciar o fim de seu relacionamento com MC Guimê pela segunda vez. A dupla, que enfrentou uma crise após o funkeiro ser acusado de assédio durante o ‘BBB23′, teria superado a fase juntos depois de um tempo e feito as pazes.

Desta vez, o casal anunciou o fim do casamento de vez. No entanto, o motivo pelo qual romperam não foi revelado.

“Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora por meio dos stories.

MC Guimê, por sua vez, também adiantou o ocorrido aos fãs e criticou possíveis especulações em relação ao término.

“Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço, respeitosamente, que parem com especulação e de criarem motivos imaginários”, escreveu o funkeiro por meio das redes sociais.