Vídeo de brasileiro no America’s Got Talent mostra porque ele é um dos favoritos a vencer o reality

O brasileiro Gabriel Henrique voltou a subir ao palco do America’s Got Talent, onde fez sucesso ao se apresentar na primeira seletiva e conquistar o Golden Buzzer, um passe direto para a semifinal da competição.

Conforme publicado pelo Estadão, o retorno de Gabriel ao palco da atração aconteceu na noite desta terça-feira, dia 19 de setembro. Após se apresentar novamente, o brasileiro espera conseguir conquistar uma vaga na grande final da atração.

Gabriel conquistou o público depois de receber o Golden Buzzer das mãos de Sofia Vergara, uma das juradas da competição que se apaixonou pela voz e interpretação do brasileiro.

Na ocasião, ele interpretou a canção ‘Run to you’ de Whitney Houston e precisou do suporte de um tradutor para conseguir se comunicar com os jurados. Com um alcance vocal exemplar, o brasileiro foi elogiado pelos jurados e chegou a ser comparado à cantora Mariah Carey.

Tentando chegar à final

A segunda aparição de Gabriel na competição aconteceu na noite da última terça-feira, dia 19 de setembro, quando o brasileiro retornou aos palcos para sua apresentação ao vivo em busca de uma vaga na final do reality.

Tentando conquistar o público e a premiação, estimada em 1 milhão de dólares, Gabriel interpretou a canção ‘Something Beautiful’, de Jacob Banks, música escolhida pela produção do programa.

Após sua apresentação os jurados não pouparam elogios ao cantor: “Eu não tenho nem o que falar, você foi perfeição. Gabriel, você é uma estrela!”, declarou Sofia Vergara.

“Acredito que você possa ter conquistado a sua vaga para a final”, destaca Simon, conhecido como um dos mais rígidos jurados da atração.

Apesar do retorno dos jurados, Gabriel agora conta com a votação do público para se classificar para a grande final da competição. O resultado será divulgado no episódio desta quarta-feira, 20 de setembro.

Assista a apresentação de Gabriel:

AVISA QUE É ELEEEEEEEEEEE! APENAS PERFEIÇÃO ESSA PERFORMANCE DO GABRIEL NA SEMIFINAL DO #AGT pic.twitter.com/jPeQJfSYpD — Eduardo Silva (@Edu_Sacer) September 20, 2023

