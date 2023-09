Vídeo com suposto flagra revela o motivo do término de Luísa Sonza e Chico Moedas Imagem: reprodução redes sociais

Um vídeo publicado na internet recentemente e que voltou a bombar nesta quarta-feira (20) pode ser o flagrante que revela a traição apontada por Luísa Sonza, causando o término do relacionamento com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

Nas imagens, é possível observar Chico em uma roda de amigos, bebendo e conversando diretamente com uma mulher.

Confira o registro:

Segundo @lucaspasin , esse vídeo teria sido o estopim do término entre Luísa Sonza e Chico Moedas. Ele já teria ficado com uma das meninas presentes na imagem





‘Chifre se tu me quiseres’: durante ‘Mais Você’, Luísa Sonza revela que foi traída por Chico

A revelação da traição foi feita ao vivo pela cantora nesta quarta-feira (20) durante o programa ‘Mais Você’, da Rede Globo.

Confira o texto da cantora:

“Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais? (...) Quando você é traida, é como se a traição já não bastasse, nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave (...). Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você.”

Luísa Sonza expõe ao vivo no Mais Você que foi TRAÍDA por Chico.



