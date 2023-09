Tinder britânico oferece tatuagens para “apagar passado” de relacionamentos rompidos

Para aqueles que desejam superar um relacionamento do passado, o ‘Ink Twice’ oferece uma oportunidade emocionante. A iniciativa visa ajudar os solteiros a iniciar uma nova jornada de namoro e deixar o passado para trás, permitindo que eles redesenhem uma tatuagem da qual se arrependem, sem nenhum custo.

Os interessados podem se inscrever para uma consulta diretamente pelo botão ‘Enquire Now’ no site dedicado do Tinder em InkTwice.co.uk.

A popularidade das tatuagens cresceu significativamente, e o evento em Londres acontecerá de 11 a 13 de outubro. No Tinder, a menção de tatuagens nos perfis no Reino Unido aumentou em 183% desde 2021.

De acordo com uma pesquisa do Tinder, três em cada cinco jovens solteiros (com idades entre 18 e 25 anos) consideraram fazer uma tatuagem para alguém com quem estavam namorando. Enquanto isso, 79% das tatuagens dos jovens solteiros têm um significado especial ou representam um relacionamento específico.

Embora os relacionamentos possam não durar para sempre, as tatuagens certamente o fazem. Muitas celebridades compartilham seu amor por tatuagens, incluindo aquelas dedicadas a ex-parceiros, que posteriormente são cobertas.

No entanto, esse tipo de tatuagem não é exclusivo para celebridades. Quase metade (48%) dos jovens solteiros admite se arrepender de suas tatuagens, já que elas os lembram de um relacionamento passado.

Agora, na tentativa de recomeçar, o ?Ink Twice? pode ajudar, oferecendo a oportunidade de cobrir o passado para aqueles cujas faíscas podem ter se apagado. Solteiros terão a chance de redesenhar sua tatuagem gratuitamente com os renomados artistas de tatuagem Claudio Traina, Suze Canham e Dominga Longo, do Sixty Ink.

Laura Wilkinson-Rea, Diretora Sênior de Comunicações do Tinder no Reino Unido, afirmou: “De tatuagens coincidentes a designs simbólicos com significados secretos, todos nós conhecemos alguém - ou já fomos essa pessoa - que expressou seu amor de maneira audaciosa e permanente.”

“E é por isso que estamos tão entusiasmados em lançar o ‘Ink Twice’ com nossos parceiros do Sixty Ink, oferecendo aos solteiros um serviço para namorar com confiança e criar novas faíscas, sem nenhum lembrete de um relacionamento passado.”

Claudio Traina, proprietário e tatuador principal do Sixty Ink, acrescentou: “Estamos oferecendo a oportunidade de transformar aquelas tatuagens com o nome do seu ex em obras de arte com um novo significado. É tudo sobre mostrar essa tatuagem fresca e se aventurar no mundo do namoro com confiança. Portanto, vamos cobrir o passado e iniciar um novo capítulo tatuado em sua jornada de namoro!”