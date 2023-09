Terapia de conversão: estrela da Disney teve que passar por choque elétrico após se assumir gay

Matthew Scott Montgomery, conhecido pelo papel de Matthew Bailey em ‘So Random!’ (Sem Sentido!), spin-off de ‘Sonny With a Chance’ (‘Sunny entre Estrelas’ no Brasil), série da Disney, deu mais detalhes sobre a difícil jornada de se assumir gay.

O ator, atualmente com 38 anos revelou que cresceu com pais “muito, muito conservadores”, o que o levou a passar parte da juventude escondendo quem ele realmente era.

Matthew chegou até mesmo a realizar uma ‘terapia de conversão’ que acontecia durante a folga dos trabalhos da Disney Channel.

“Meus colegas de elenco não sabiam na época, então era meio que segredo”, revelou o ator durante o podcast Vulnerable, de Christy Carlson Romano.

O rapaz revelou que a ideia de realizar esse tipo de terapia partiu da própria vontade e que a Disney não tinha nada a ver com suas escolhas. Ele tomou a atitude devido à reação de “pesadelo” dos pais após ele assumir que era homossexual durante o aniversário de 18 anos.

“Você tem que entender que no ambiente em que cresci, você aprende que merece ser punido tempo todo. Na época, a carreira estava indo tão bem que eu ainda estava com o cérebro quebrado pensando: ‘Estou nos tapetes vermelhos. Estou na TV todas as semanas. Isso é bom demais, eu deveria ser punido nos meus dias de folga’”, disse.

O ator explicou que passou a frequentar um centro “para gays que queriam passar a ser heterossexuais e se tornarem estrelas de cinema”.

Em algumas sessões Matthew era submetido a uma terapia de choque elétrico toda vez que pensasse em demonstrar afeto por outro homem.

“Existiam essas barras de prata que eu tinha que segurar com as mãos. E eles tentavam aumentar a minha tolerância ao choque elétrico até que fosse doloroso”

O ator se afastou deste tipo de terapia após realizar um trabalho onde o personagem principal é gay e sofre abusos da família, até ser adotado por vizinhos.

“Acho que essa era a terapia que eu realmente precisava, porque tive a experiência de como é ter uma família que não apenas me ama, mas também me celebra e realmente me aceita”.

