Olivia Rodrigo compartilha ideia empolgante com a diretora de “Barbie”

Olivia Rodrigo, a jovem sensação do pop de 20 anos, revelou detalhes curiosos e divertidos em sua entrevista exclusiva para a revista Rolling Stone. Enquanto a matéria de capa destaca os principais pontos de sua carreira e vida, muitos detalhes surpreendentes e engraçados não chegaram a ser publicados.

Aqui estão algumas das revelações mais inusitadas feitas por Rodrigo:

Tatuagem a caminho: Rodrigo planeja adicionar uma nova tatuagem à sua coleção. Ela já possui um contorno de um coração em seu dedo mínimo, combinando com sua amiga Iris Apatow. No entanto, a tatuagem já está desbotada, então ela está planejando um novo desenho que combine com sua melhor amiga, Madison Hu. A ideia é que uma delas tenha um quadrado e a outra o desenho negativo, mas Rodrigo admite que pode acabar desistindo da ideia.

O gosto musical: Durante uma viagem ao Havaí, Rodrigo e Hu tocaram repetidamente a música ‘Big Yellow Taxi’ de Joni Mitchell. Rodrigo confessou que começou a apreciar a música de Mitchell recentemente, após se encontrarem no Grammy de 2022. Ela também elogiou o livro de Michelle Zauner, ‘Crying in H Mart’, e destacou o vídeo musical de ‘Y Control’ do Yeah Yeah Yeahs como um de seus favoritos.

Medo de pássaros: Surpreendentemente, Rodrigo tem medo de aves. Ela explicou que os pássaros são muito diferentes dos seres humanos e até brincou com a teoria da conspiração ‘Birds Aren’t Real’. Ela admitiu que nunca viu um ninho de pomba e aproveitou a oportunidade para fazer piada sobre isso.

Gosto por filmes: Rodrigo acredita que ‘La La Land’ é o melhor filme de todos os tempos, descrevendo-o como um obra ?atemporal?. Ela também elogiou o casal Zoe Kazan e Paul Dano, chamando-os de a combinação perfeita, e mencionou que está ansiosa para assistir a séries de TV durante sua turnê.

Passatempo relaxante: A cantora relaxa fazendo bolos, cupcakes, banana bread e cookies. Ela revelou que seu doce favorito de todos os tempos é o cookie de aveia e se considera uma ?vovó? por isso.

Retorno do rock dos anos 1990: Rodrigo elogiou o retorno do rock dos anos 1990 e destacou que o TikTok está dando uma segunda vida a muitas músicas daquela época. Ela mencionou sua admiração por artistas como Indigo Girls, Sheryl Crow e Tori Amos.

Planos de turnê nas Filipinas: Por ser meio filipina, Rodrigo planeja fazer uma turnê naquele país em breve, elogiando a hospitalidade do povo filipino.

Encontro com ídolos: Rodrigo teve a oportunidade de conhecer sua ídola Patti Smith, autora de ?Just Kids?. Ela descreveu o encontro como uma experiência surreal e elogiou a doçura de Smith.

Amizade com Jenna Ortega: Rodrigo revelou que ainda mantém uma amizade próxima com Jenna Ortega, outra estrela jovem da Disney, e que ambas celebram o sucesso uma da outra.

Superando obstáculos: Rodrigo enfrentou dificuldades antes de sua apresentação no Grammy de 2022, pois ficou doente durante os ensaios. No entanto, ela superou os obstáculos e realizou uma memorável performance, levando para casa quatro prêmios.

Ideia para Greta Gerwig: A cantora revelou seu desejo de que a diretora Greta Gerwig adapte um de seus livros favoritos de infância, ‘Little House on the Prairie’, em um filme.

A entrevista revela um lado mais pessoal e divertido de Olivia Rodrigo, mostrando que ela é muito mais do que apenas uma estrela do pop. Suas revelações surpreendentes e seu entusiasmo por diversos aspectos da cultura e da vida tornam essa matéria uma leitura cativante para os fãs e admiradores da jovem artista.