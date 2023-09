Khloé Kardashian revela marca na bochecha após remoção de câncer

Estrela de reality compartilha sua jornada contra o melanoma e incentiva exames regulares

Khloé Kardashian, conhecida por seu papel em programas de reality, apresentou abertamente sua experiência com o câncer de pele após a remoção de uma “pequena partícula de melanoma” de sua bochecha, realizada no ano passado.

Em uma série de fotos postadas em sua história no Instagram, Khloé explicou sua jornada, mostrando imagens de antes e depois da remoção do tumor. Ela também apareceu imagens de seu rosto com pontos pós-operatórios visíveis.

Captura-de-tela-2023-09-20-153804 Instagram: @khloekardashian

A estrela de 39 anos destacou a importância dos exames regulares de câncer de pele e agradeceu ao cirurgião de Beverly Hills Dr. Garth Fisher, por sua intervenção cuidadosa. Ela elogiou não apenas a remoção segura do tumor, mas também o trabalho excepcional em minimizar a cicatrização resultante.

Khloé Kardashian enfatizou que, embora o processo tenha sido demorado e incluído injeções cosméticas para preencher o retorno resultante da cirurgia, ela está grata por estar livre do câncer de pele.

A estrela de ?Kardashians? também prometeu uma mensagem importante com seus milhões de seguidores, incentivando a todos a fazerem exames regulares de câncer de pele. Ela ressaltou que sua pequena ?espinha? inicial se transformou em câncer de pele e destacou a importância de procurar cuidados médicos.

Este não é o primeiro encontro de Khloé Kardashian com o câncer de pele. Ela já havia enfrentado uma verruga maligna em suas costas quando tinha apenas 19 anos.

A história de Khloé serve como um lembrete vital sobre a importância da detecção precoce e da atenção à saúde da pele. Através de sua experiência, ela destaca a necessidade de consultas médicas regulares para identificar possíveis problemas de saúde, especialmente em casos de condições como o câncer de pele, onde uma detecção precoce pode fazer a diferença na recuperação.