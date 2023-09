Keanu Reeves fez pedido inusitado para John Wick 4

Keanu Reeves, o icônico intérprete de John Wick, estava disposto a se despedir definitivamente do papel que o consagrou. O produtor Basil Iwanyk compartilhou detalhes surpreendentes sobre os bastidores do quarto filme da franquia de ação, que se tornou um sucesso estrondoso nas bilheteiras. O ator expressou seu desejo de encerrar a história do famoso assassino, levantando questões sobre o destino do personagem após os eventos do último filme.

Desejo de Keanu Reeves

O quarto capítulo da saga John Wick, que chegou aos cinemas em março, arrecadou impressionantes US$ 289 milhões nos Estados Unidos e mais de US$ 660 milhões em todo o mundo, consolidando-se como o maior sucesso da franquia até o momento, apesar de um orçamento reportado de US$ 155 milhões. No entanto, o que surpreendeu os fãs foi a aparente morte do personagem-título no final do filme.

O produtor Basil Iwanyk revelou que Keanu Reeves estava determinado a encerrar a jornada de John Wick de forma definitiva. Ele afirmou que, após o segundo, terceiro e quarto filmes, a produção dessas películas é exaustiva e tem um alto custo emocional e físico para o ator. Reeves frequentemente expressava que não poderia mais continuar com a franquia, devido ao desgaste que ela causava.

Iwanyk compartilhou: “No final, ele sempre diz: ‘Eu não posso fazer isso de novo’, e concordamos com ele. O cara é apenas um ‘casco’ de si mesmo porque ele se entrega completamente.”

Apesar do desejo de Reeves de se despedir do papel, Iwanyk mantém uma pequena esperança de que o ator possa reconsiderar. Ele revelou que há uma ‘pequena abertura de 10 por cento’ para que Reeves retome o papel de John Wick no futuro.

Keanu Reeves reportedly begged to be killed off at the end of ‘JOHN WICK 4’.



The producers responded with “You know, we’ll leave a 10% little opening.” pic.twitter.com/p9UFgNrFWE — SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) September 20, 2023

O produtor também expressou o amor do elenco e da equipe pela franquia, destacando que todos desejam continuar explorando o mundo de John Wick, desde que seja possível desenvolver uma história convincente e significativa. Iwanyk comparou a relação entre a equipe de produção e Reeves à colaboração entre Paul McCartney e John Lennon, enquanto ele próprio se via como o ?Ringo? da equipe.

Em última análise, o destino de John Wick permanece incerto, mas os fãs aguardam ansiosamente para saber se Keanu Reeves voltará a encarnar o lendário assassino em futuros capítulos da saga.