Jorja Smith coloca-se em primeiro lugar e o resto se encaixa

Jorja Smith, a talentosa cantora britânica, não é do tipo que segue cegamente sua intuição. No entanto, seu instinto a levou a tomar decisões muito acertadas, como quando se mudou para Londres em 2015 para perseguir uma carreira na música logo após terminar o ensino médio.

Em poucos anos, ela fez participações especiais de destaque com artistas como Drake e Kendrick Lamar, foi indicada ao cobiçado Mercury Prize e recebeu uma indicação de Melhor Artista Revelação no Grammy Awards de 2019, ao lado de nomes como Dua Lipa e Luke Combs. Tudo parecia estar se alinhando para ela como uma das artistas de R&B e pop de ascensão mais rápida.

No entanto, Jorja Smith ainda tinha dúvidas, especialmente quando começou a se sentir solitária em sua nova vida. “Quando lancei meu primeiro álbum e saí em turnê, quase não estava por perto”, relembra Smith, de 26 anos. “Não estava com a família, nem com os amigos”. Ela ansiava pelos rostos e lugares familiares de Walsall, na Inglaterra, onde cresceu. De volta a Londres, Smith frequentemente se questionava: ?Por que diabos estou aqui??

Por seis anos, ela ignorou essa voz interior, até que, em 2021, finalmente decidiu ouvi-la. Ela retornou a Walsall e começou a trabalhar em seu aguardado segundo álbum, ‘Falling or Flying’, que será lançado em 29 de setembro. Este álbum a coloca como uma artista confiante, pronta para comandar seu próprio som. “Na verdade, eu deveria seguir como me sinto, porque meu instinto está sempre certo e eu estava apenas ignorando”, diz ela. “No final das contas, tudo se resume a quem? A mim. E se eu não estiver feliz, o que acontece?”

Ao voltar para Walsall, o álbum começou a ganhar forma à medida que Smith se reconectou com a dupla de produção DAMEDAME*, cujo um dos membros ela conhece desde os 15 anos. Com eles, Smith encontrou uma nova maneira intuitiva de acessar a alegria que havia perdido, como seu amor por tocar piano. De repente, a cantora não estava mais reservando estúdio na esperança de que algo surgisse durante uma sessão de composição. Na maioria das vezes, eles estavam apenas relaxando e fazendo piadas enquanto comiam.

Ela elogia a autenticidade de DAMEDAME*: “Sinto que eles têm essa ingenuidade e mostram muito a criança interior?, compara Smith com a indústria da música em Londres, onde há muitas opiniões e interferências. ?Eles não têm todo esse ruído. Tudo é puro”.

Smith afirma que nunca havia feito um projeto como ‘Falling or Flying’ antes, um projeto em que não sentia pressão para nada além de estar no momento presente. Seu álbum de estreia em 2018, ?Lost & Found?, era basicamente uma compilação de músicas que ela havia escrito ao longo de vários anos. Já o EP ?Be Right Back?, lançado em 2021 para manter os fãs satisfeitos enquanto trabalhava no novo álbum, era composto por músicas dos dois anos anteriores.

Desta vez, Smith percebeu que, se quisesse que sua música refletisse seu estado atual, não poderia vasculhar arquivos antigos. Ela teve que começar do zero. “Eu me tornei uma mulher durante a criação deste álbum”, diz ela. “Muitas músicas falam sobre outras coisas, e então eu as canto no espelho e percebo: ‘Ah, isso é sobre mim’”.

No animado ?Little Things?, influenciado pelo garage britânico, Smith canta sobre a empolgação de uma nova paixão; em ?Feelings?, ela mostra uma química natural com o rapper e cantor britânico J Hus. No entanto, o núcleo emocional do álbum se destaca ainda mais em músicas como a breve e sincera balada ?Try and Fit In?, onde aconselha alguém que está passando por um esgotamento, ou ?Too Many Times?, com violão acústico, onde ela aborda a necessidade de romper ciclos prejudiciais nos relacionamentos. ?Algumas delas eu não podia escrever porque não havia passado pelo que precisava escrever até o ano passado?, diz Smith.

Ela valoriza a capacidade de seus novos parceiros criativos de mantê-la honesta enquanto trabalhava neste álbum. ‘DAMADAME* me disse: ‘J, acho que você precisa reescrever esta música’?, lembra ela. ?Eu respondi: ‘Bem, é verdade, porque eu estava mentindo’. Eu precisava reescrevê-la porque o que eu estava escrevendo não queria que ninguém ouvisse. Então eu escrevi uma música completamente diferente. E, com o tempo, pensei: ‘Que se dane, vou escrever o que quero dizer’?.

Ela também atribui algumas de suas descobertas criativas neste álbum aos três anos em que frequentou terapia de forma consistente. ?Eu consegui me enxergar de maneira diferente?, diz ela. ?Isso me ajudou a me libertar. Honestamente, eu costumava ficar pensando ou ficar obcecada com coisas em minha mente?.

Ela diz que seu novo autoconhecimento a ajudou a assumir mais autoridade sobre sua vida e as escolhas que faz. “O que percebi no passado é que, digamos que eu tenha dito sim a certas coisas - seja uma performance ou uma gravação. Na minha mente e no meu coração, enquanto dizia sim, eu pensava: ‘Não, não, não. Eu sei que não deveria fazer isso’. Então eu fazia, e todas as coisas que eu sentia quando queria dizer não ainda estavam lá.” Ela não entra em detalhes sobre essas escolhas passadas, mas fica claro que, entre a terapia e a colaboração com pessoas que a entendem profundamente