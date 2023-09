Inteligência artificial revela as 10 séries mais influentes do século XXI

A indústria televisiva do século XXI viu uma revolução com o surgimento das plataformas de streaming e o impacto das redes sociais. Essas mudanças transformaram a maneira como as séries de ficção são produzidas e consumidas, trazendo inovação, diversidade e qualidade para o entretenimento. Segundo a inteligência artificial ChatGPT, que oferece insights sobre o que considera as séries mais influentes da era contemporânea, destacam-se as seguintes produções:

1. Breaking Bad (2008-2013): Esta série, que narra a jornada de um professor de química que se torna traficante de drogas, é aclamada por seu roteiro, atuação e desenvolvimento de personagens. Pedro Almodóvar a descreveu como ?o Shakespeare dos últimos anos?.

breaking-bad-1

Crédito: Divulgação Netflix

2. Game of Thrones (2011-2019): Baseada nos romances de George R.R. Martin, essa fantasia épica global mudou a forma como as séries são feitas, conquistando 59 prêmios Emmy e sendo descrita como um fenômeno único.

csm_Game-of-Thrones-19_49e96a78b5-1

Crédito: HBO Max

3. Black Mirror (2011-presente): Criada por Charlie Brooker, esta série antológica explora os efeitos sombrios da tecnologia na sociedade contemporânea, provocando reflexões profundas sobre nossa relação com a tecnologia.

Black-Mirror-1

Crédito: Divulgação Netflix

4. Stranger Things (2016-presente): Uma série de terror e ficção científica que homenageia a cultura dos anos 1980, capturando a imaginação de uma nova geração de espectadores. Guillermo del Toro a elogiou como ?brilhante?.

stranger-things-4-temporada-netflix-foto-divulgacao_widelg-1

Crédito: Divulgação Netflix

5. The Wire (2002-2008): Focada na sociedade e na política de Baltimore, esta série policial é elogiada por seu realismo, crítica social e desenvolvimento de personagens complexos.

the-wire-e-a-melhor-serie-do-seculo-2-1

Crédito: Divulgação HBO

6. The Crown (2016-presente): Uma série biográfica que lança luz sobre a história da monarquia britânica, destacando-se por sua produção e performances. O jornal britânico ?The Guardian? escreveu sobre ?The Crown?: ?Cada episódio é uma obra-prima. Por tudo o que ele consegue fazer, ele merece um prêmio.?

the-crown-dxay

Crédito: Divulgação Netflix

7. The Office (EUA) (2005-2013): Uma comédia estilo mockumentary que influenciou o gênero de comédia na televisão. ?Deixa de ser uma série muito engraçada para ser realmente brilhante?, disse o produtor de televisão Eric Goldman na época.

the-office-1

Crédito: Divulgação NBC

8. Mad Men (2007-2015): Explorando a vida dos publicitários na Nova York dos anos 1960, a série oferece uma visão complexa da cultura e sociedade da época. ?Uma série que explora a vida dos anunciantes na Nova York dos anos 1960 e lança luz sobre a cultura e a sociedade da época?, afirma o chatbot OpenAI.

640_Mad_Men_Season_7_01

Crédito: Divulgação Prime Video

9. Lost (2004-2010): Esta série de mistério e sobrevivência em uma ilha remota introduziu inovações na narrativa televisiva e cativou o público com sua imprevisibilidade.

22180350927556

Crédito: ABC/Reprodução.

10. Orange is the New Black (2013-2019): Provocando debates sobre questões sociais e justiça criminal, a série se destacou pela diversidade de personagens e empoderamento feminino.

pexels-taryn-elliott-4488194

Crédito: Divulgação Netflix

Vale ressaltar que essa lista é subjetiva e pode variar de acordo com preferências individuais. Além disso, a IA ChatGPT reconhece que sua informação está atualizada até setembro de 2021, deixando espaço para novas séries influentes surgirem e moldarem a cultura televisiva do século XXI.