Gwen Stefani teve sonho premonitório sobre os bebês de John Legend antes do anúncio

Na quarta-feira, durante o episódio do programa Today, o músico vencedor do Grammy, John Legend, revelou que sua colega no The Voice, Gwen Stefani, teve uma premonição de que ele e sua esposa Chrissy Teigen estariam recebendo mais filhos este ano. Legend e Teigen receberam dois bebês gêmeos, um filho chamado Wren e uma filha chamada Esti.

Ao ser questionado sobre como ele dobrou o número de filhos em sua casa durante a temporada que tirou, Legend compartilhou: ?Sim, agora tenho quatro!?

Stefani ficou surpresa com a notícia e respondeu, “Isso é tão louco.”

Brincando, o cantor de ‘All of Me’ comentou: “Se eu tirar outra temporada de folga, teremos oito.”

Stefani então pediu a Legend para compartilhar a história do sonho que ela teve, dizendo: “Você tem que contar a ele sobre o meu sonho.”

Legend explicou: “Gwen me disse: ‘Sabe, eu tive um sonho em que via Chrissy segurando dois bebês que tinham quase a mesma idade, mas não eram exatamente gêmeos.’ Isso foi em dezembro.”

Stefani acrescentou: “Antes de você ter o [segundo] bebê.”

“Então Esti nasceu em janeiro e Wren em junho. E eu não tinha contado a ninguém que teríamos um bebê com uma barriga de aluguel em junho. E Gwen teve um sonho prevendo toda essa situação”, compartilhou Legend.

Em junho, Chrissy Teigen e John Legend surpreenderam o mundo ao anunciar que tinham expandido a família. A autora do livro de receitas ?Cravings?, de 37 anos, e o vencedor do EGOT confirmaram que receberam um filho, Wren Alexander, via barriga de aluguel, em uma postagem longa no Instagram.

O novo bebê chegou apenas cinco meses após a chegada de sua filha, Esti. Ao dar as boas-vindas a Wren, Teigen compartilhou uma doce homenagem à sua barriga de aluguel, Alexandra, na postagem de anúncio, escrevendo: “Queremos agradecer por esse presente incrível que você nos deu. E estamos muito felizes em contar ao mundo que ele está aqui, com um nome para sempre ligado a você, Wren Alexander Stephens.”