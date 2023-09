Ex-mulher do “Lobo de Wall Street” confirma detalhe peculiar do filme

Nadine Macaluso, ex-mulher do famoso fraudador Jordan Belfort, também conhecido como o ‘Lobo de Wall Street’, está causando alvoroço nas redes sociais ao compartilhar detalhes de seu casamento fracassado e a precisão do filme de Martin Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Em um recente post no TikTok, que já obteve mais de 5.700 curtidas, a terapeuta e conselheira matrimonial confirmou um detalhe peculiar retratado no filme: ela realmente bebe seu vinho tinto com um canudo. Durante uma cena memorável do filme, DiCaprio, no papel de Belfort, e Robbie estão sentados à mesa de um restaurante quando ela chama o garçom e pede: “Você pode trazer um canudo, por favor?” Macaluso, 55 anos, explica no vídeo do TikTok: “Eu não quero estragar meus dentes falsos, e funciona, mantém eles brancos.”

Em uma postagem anterior, Macaluso admitiu ter ficado aterrorizada no início dos anos 2010 ao ver sua relação traumática ser retratada na tela grande. Além das irregularidades financeiras, Belfort, agora com 61 anos, traiu sua jovem esposa e era um viciado em drogas imprevisível. Ela declarou: “Eu fiquei horrorizada. Já havia vivido essa tragédia grega completa e agora isso seria exibido para o mundo. Meu trauma para o mundo ver.”

No entanto, ela acrescentou: “De repente, percebi que isso ia acontecer e era maior do que eu? E, ironicamente, o que aconteceu foi que, em minha prática terapêutica, as pessoas me disseram: ‘Espere, quero ir te ver como terapeuta porque você passou por isso e superou, e esta é a vida que você leva, você pratica o que prega’.”

Hoje em dia, Nadine está casada com o empresário John Macaluso, que tem três filhos de um casamento anterior, e eles vivem na Califórnia. Esta revelação surpreendente sobre a vida de Nadine Macaluso oferece aos fãs e seguidores uma visão única por trás das cenas de um dos filmes mais icônicos dos últimos anos.