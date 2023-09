Ex-Joe Jonas, Sophie Turner e Taylor Swift mostram união e saem juntas

A estrela de ?Game of Thrones? é flagrada saindo com a cantora Taylor Swift após rompimento público com o Joe Jonas

Sophie Turner, recém-solteira após seu vídeo com Joe Jonas, fez uma surpresa surpreendente ao ser vista saindo com a famosa cantora Taylor Swift, que também tem uma história passada com Joe Jonas.

Será que 'karma is my boyfriend' é real?! 🤣 Espia só Sophie Turner e Taylor Swift bem juntinhas indo jantar em um restaurante italiano em Nova York, nesta terça-feira (19). As artistas chegaram de braços dados e sorrindo, enquanto fãs se aproximavam para tentar tirar uma foto.… pic.twitter.com/okvixcQaIS — Hugo Gloss (@HugoGloss) September 20, 2023

Turner, conhecida por seu papel em “Game of Thrones”, estava elegante em um top pequeno e calças largas, enquanto caminhava de braços dados com Swift. Por outro lado, a cantora de “Blank Space” usava um sobretudo jeans, adicionando um toque de elegância com um vestido marrom.

Separação do casal

O casal Sophie Turner e Joe Jonas anunciou sua separação recentemente, o que chocou muitos, especialmente porque tem dois filhos pequenos e eram abertos sobre seu relacionamento nas redes sociais. Em um comunicado conjunto, eles afirmaram que foi uma “decisão unida” e pediram privacidade para se concentrarem em seus filhos.

Desde o anúncio da separação, surgiram diversas teorias e relatos sobre o motivo do término, mas nada foi confirmado. A situação tem sido particularmente solicitada para Joe Jonas, já que sua banda, The Jonas Brothers, está atualmente em turnê.

Enquanto isso, Sophie Turner foi vista na Espanha, onde está filmando um novo programa de televisão chamado “Joan”.

O relacionamento entre Taylor Swift e Joe Jonas remonta a 2008, e ele se tornou amplamente conhecido depois que Taylor revelou no ?The Ellen DeGeneres Show? que ele terminou com ela por telefone. Embora na época não tenha sido mencionado Joe pelo nome, ficou claro que era ele quem ela estava descrevendo.

Apesar do rompimento difícil, Taylor Swift e Joe Jonas conseguiram manter uma relação amigável ao longo dos anos. Foram vistos juntos em vários eventos, incluindo quando Joe estava namorando a modelo Gigi Hadid e durante o casamento de Sophie Turner.

A história de Swift e Jonas, que inclui um término conturbado no passado, demonstra que o tempo e a maturidade podem transformar relacionamentos antigos em amizades estreitas. A amizade de Sophie Turner ao lado de Taylor Swift parece refletir uma mensagem de apoio e amizade após um momento difícil em sua vida pessoal.