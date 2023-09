Em processo de ‘desmame’ e sem sedação, Mingau abre os olhos pela primeira vez na UTI

O baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, abriu os olhos pela primeira vez desde que foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, de acordo com último boletim emitido pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D´Or.

Há alguns dias os médicos tinham adiantado que estavam reduzindo a sedação do músico aos poucos e também tinham começado o processo de “desmame” da ventilação mecânica, ou seja, induzindo o pulmão a voltar a funcionar sem a ajuda de aparelhos.

Apesar dos últimos progressos do paciente, seu quadro ainda é considerado bastante grave. Veja o boletim emitido pelo hospital:

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (”Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável.”

Mingau levou um tiro na cabeça no começo de setembro, quando passava de carro, junto com um amigo, perto da Praça do Ovo, região conhecida pelo tráfico de drogas e controlada por traficantes.

Segundo o amigo que estava com o cantor, eles estavam indo fazer um lanche quando o carro foi atingido por disparos. A bala atingiu o lado esquerdo do crânio do músico e atravessou o crânio, deixando poucos resíduos.

Os motivos do crime ainda estão sendo investigados, mas uma pessoa foi presa e outras três estão sendo procuradas por suspeita de participação no tiroteio. O jovem preso estava na boca de fumo da região quando o carro de Mingau passou em alta velocidade com os vidros pretos filmados. Responsável por comunicar a chefia do tráfico do trânsito local, segundo uma testemunha ele teria gritado, ao avistar o carro de Mingau: “tá mandado”.