Cindy Crawford: “Oprah Winfrey me tratou como uma posse em entrevista de 1986″

Cindy Crawford não guarda boas lembranças de sua entrevista com Oprah Winfrey quase 40 anos atrás. Em ‘The Super Models’, lançado na quarta-feira no Apple TV+, Crawford refletiu sobre sua aparição em 1986 no The Oprah Winfrey Show, ao lado do fundador da Elite Model Management, John Casablancas.

A apresentadora pediu à então jovem de 20 anos que ‘se levantasse por um momento’, dizendo à sua plateia do estúdio: “Isso é o que eu chamo de um corpo.” O documentário mostrou um trecho do momento em que Crawford se levantou e sorriu.

Olhando para trás, a supermodelo, agora com 57 anos, disse: “Eu era como posse ou uma criança, para ser vista e não ouvida. Quando você olha para isso pelos olhos de hoje, Oprah está tipo’ ‘Mostre-nos por que você merece estar aqui’”.

Ela reconheceu que ‘naquele momento, não reconheci (isso)’. “Assistindo de volta, eu estava tipo, ‘Oh, meu Deus, aquilo não estava realmente certo’”, observou Crawford. “Especialmente vindo da Oprah!”

No programa, que também conta com Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington, Crawford abriu o jogo sobre a dificuldade de convencer seus pais a apoiarem sua carreira.

“Meu pai realmente não entendia que a modelagem era uma carreira real?, disse ela sobre John Crawford. ?Ele achava que a modelagem era outro nome para prostituição.” Embora Cindy inicialmente quisesse ser uma física nuclear ou a primeira mulher presidente, os dois maiores empregos que ela podia pensar, ela seguiu a modelagem depois de posar para um fotógrafo local quando adolescente. “Fazer essa primeira sessão de fotos mudou minha vida”, explicou ela à Vanity Fair em 2016. “O fotógrafo me incentivou a ir para Chicago em busca de um agente.”

“Fui para Chicago, acabei assinando com a Elite e, a partir daí, comecei a fazer catálogos, além de trabalhar com Victor Skrebneski - o fotógrafo mais importante de Chicago”, continuou. “Esta única fotografia abriu meus olhos para um mundo totalmente novo e me colocou no caminho da modelagem.”

Cindy, agora uma das modelos mais famosas do mundo, já esteve nas capas de Vogue, Harper's Bazaar e várias outras revistas, além de ter participado de muitos desfiles e campanhas de moda. Em 2000, se aposentou da modelagem em tempo integral.

Naquela época, ela já havia dado as boas-vindas ao filho Presley, agora com 24 anos, com seu marido, Rande Garber. Sua filha Kaia, agora com 22 anos, nasceu no ano seguinte, e ambos os filhos seguiram seus passos.