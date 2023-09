‘Chifre se tu me quiseres’: durante ‘Mais Você’, Luísa Sonza revela que foi traída por Chico

Chegou ao fim o relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas.

A revelação da traição foi feita ao vivo pela cantora nesta quarta-feira (20) durante o programa ‘Mais Você', da Rede Globo.

Confira o texto da cantora:

“Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoa, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais? (...) Quando você é traida, é como se a traição já não bastasse, nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave (...). Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias... Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você.”

🚨 Luísa Sonza expõe ao vivo no Mais Você que foi TRAÍDA por Chico.

pic.twitter.com/ieIvwwlDih — UpdateCharts (@updatecharts) September 20, 2023

O boato da crise no relacionamento já era apontado há algum tempo. O relacionamento entre os dois foi confirmado em julho, com Luisa dedicando inclusive uma faixa do seu novo álbum para o rapaz.

Assunto mais comentado do Twitter

Rapidamente, a notícia do término se tornou uma das mais comentadas do Twitter (X), com os tópicos ‘Chico’, ‘Ana Maria’ e ‘Penhasco 3′ entre os mais comentados da rede social.

LEIA TAMBÉM: Após ter perfis no Instagram desativados, Andressa Urach manda recados aos seguidores sobre rifa

Confira algumas reações:

surpreendente o arco de personagem de chico moedas... viralizou no tiktok, virou sex symbol no twitter por dois minutos, namorou uma popstar, ganhou música, teve que reagir a música em absolutamente todos os lugares possíveis e no fim neymarzou tudo isso no intervalo de 90 dias — alexandre (@Iexandre) September 20, 2023

Parece que o Chico além de não quiseres também chifreres. — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) September 20, 2023

Agora vamos fingir que a música “Chico” da Luisa Sonza era pra esse Chico aqui pic.twitter.com/ePvR6gdsVh — Central Reality (@centralreality) September 20, 2023

Luísa Souza: Chico se tu me quiseres...



Chico: pic.twitter.com/arUh0PeGK8 — menina veneno meu peito é pequeno (@realmeninav) September 20, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Fabio Assunção emagrece 30kg com dieta cetogênica. Você sabe o que é?

⋅ Billy Miller, colega de Meghan Markle em “Suits”, morre após diagnóstico psiquiátrico