Após ter perfis no Instagram desativados, Andressa Urach manda recados aos seguidores sobre rifa

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, teve seus perfis no Instagram desativados. Primeiro foi a conta oficial, que, segundo ela, foi derrubada após muitas denúncias por conta dos “conteúdos picantes” que costumava compartilhar. Assim, ela decidiu criar uma página reserva, onde, rapidamente, passou a ser seguida por mais de 100 mil pessoas. No entanto, esse perfil também não está mais disponível.

A loira usou a conta de sua loja de cosméticos para mandar um recado aos seus seguidores. Em uma postagem, ela informou que o sorteio de uma rifa que promoveu, com números a R$ 1,99, que tem como prêmio principal um encontro com a ex-miss Bumbum, terá o resultado divulgado no próximo dia 7 de outubro, às 20h, por meio dos perfis do filho, Arthur Urach, e de seu empresário.

Andressa Urach anuncia que sorteio de rifa que garante encontro com ela será feito no perfil do filho, Arthur Urach, e do empresário (Reprodução/Instagram)

“O Instagram oficial da Andressa foi desativado temporariamente! O resultado do sorteio será divulgado nos perfis abaixo!. Certifiquem-se de que estão prontos, pois é uma oportunidade única de compartilhar um dia inesquecível com Andressa Urach. Boa sorte a todos os participantes”, dizia a publicação.

Andressa Urach também tem um canal no YouTube, onde costumava postar vídeos mostrando a sua rotina. No entanto, a última publicação ocorreu há dois meses.

Cirurgia de emergência

No último sábado (16), a modelo passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal, popularmente conhecido como pedra no rim. Horas depois, recebeu alta médica e já foi vista na balada.

“A vida é muito curta pra você deixar de fazer o que ama”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais. Sorridente e com um drink nas mãos, ela enfatizou: “Depois de dormir muito no hospital, decidi curtir um sertanejo top, sentada nesse sofá confortável e bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas que amo.”

Por conta da cirurgia, Andressa teve que pedir ajuda ao ex-marido, Thiago Lopes, para a realização da cirurgia. Como ainda são legalmente casados, ela é dependente dele no convênio médico.

“Não poderia de deixar de agradecer ao Thiago meu ex-marido. Eu pedi ajuda para ele, que prontamente se prontificou a ver autorização para minha consulta. Nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente. Então grata ao meu ex-marido Thiago”, ressaltou a modelo.

Andressa Urach apareceu em festa horas após ter alta de hospital; ela passou por cirurgia de emergência (Reprodução/Instagram)

