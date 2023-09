Phoebe Gates, filha de Bill Gates, comemora 21 anos em estilo glamouroso

Phoebe Gates, a filha mais nova do magnata da tecnologia Bill Gates e de sua ex-esposa Melinda Gates, comemorou seu 21º aniversário em grande estilo na cidade de Nova York. Fotos do evento revelam um vislumbre da vida de uma herdeira moderna.

Com mais de 300.000 seguidores no Instagram e 70.000 no TikTok, Phoebe não foge dos holofotes. Nas redes sociais, ela compartilha sua paixão pela moda, feminismo e selfies, demonstrando claramente sua vontade de traçar seu próprio caminho.

?OK, eu sou filha dos meus pais, o que me dá um privilégio imenso, mas não é isso que me define?, expressou Phoebe em uma entrevista à WWD.

Para celebrar seu aniversário, Phoebe usou um mini vestido rosa, saltos nude e cabelos presos em um rabo de cavalo. Ela parecia a terceira irmã Jenner enquanto saía com seus famosos pais, com Bill Gates até mesmo fazendo uma homenagem emocionada em seu Instagram, onde compartilhou fotos da filha ao longo dos anos e escreveu: ?Você sempre será minha garotinha, mas ver você realizar grandes coisas nunca me surpreendeu. Estou muito orgulhoso de você?.

Uma rápida olhada nas redes sociais de Phoebe oferece um vislumbre do que é ser uma herdeira dos tempos modernos. Seu Instagram parece com o de qualquer outra jovem, mas com um toque de riqueza impossível de ignorar.

Há fotos dela com amigos, selfies lisonjeiras e homenagens de aniversário aos membros de sua família, mas todos esses elementos são enriquecidos pela fama, pela fortuna e pelo privilégio.

Entre as imagens glamorosas, Phoebe também destaca seu ativismo. Ela frequentemente discute questões de saúde reprodutiva das mulheres, especialmente após a decisão da Suprema Corte dos EUA de revogar o caso Roe vs. Wade, que concedia às mulheres o direito ao aborto, ou seja.

No TikTok, ela utiliza a plataforma para debater a saúde reprodutiva das mulheres e falar sobre leis que buscam controlar os corpos femininos. ?Eu sei por que Roe é importante para mim. Ele protegeu minha liberdade de tomar decisões sobre meu próprio corpo?, escreveu Phoebe em um de seus vídeos.

Além de seu ativismo, Phoebe compartilha aspectos mais comuns de sua vida, como vídeos descontraídos de seu tempo com amigos, sua rotina de exercícios durante as férias de inverno e as tendências de moda que ela está adorando.