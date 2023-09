Novo teaser de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ revela início da jornada de semideus; assista

Para os semideuses de plantão, a abertura dos portões do Acampamento Meio-sangue já está para acontecer! Nesta terça-feira (19), o Disney+ lançou um novo teaser de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’, série baseada nas obras de Rick Riordan a ser lançada na plataforma de streaming ainda este ano.

O teaser compartilhado revela o início da jornada de Percy Jackson (Walker Scobell) ao se descobrir como semideus, além das aventuras ao lado de Grover Underwood (Aryan Simhadri) e Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries). A série estrear no Disney+ em 20 de dezembro, com seus dois primeiros episódios.

A produção contará com oito episódios no total, sendo cada um lançado na plataforma semanalmente. ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ conta com a participação especial de Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Sra. Dodds”), Toby Stephens (“Poseidon”), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dioniso”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Quíron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick (“Zeus”), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Equidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hefesto”).

Leia mais:

Rick Riordan, criador do universo da saga, e Jon Steinberg são os responsáveis pelo roteiro dos dois primeiros episódios, com a produção sob direção de James Bobin. Steinberg e Dan Shotz atuam como produtores executivos ao lado de Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein do The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg do The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

“Nossa. Estou sem palavras. Isso me deu arrepios. Como Percy Jackson, One Piece, e Scott Pilgrim, posso dizer que esta temporada de outono/inverno vai ser a minha favorita na TV. Espero que os estúdios paguem aos seus escritores, atores e a todos os outros para que possamos continuar a obter um entretenimento de qualidade incrível!”, escreveu um dos fãs da saga nas redes sociais, na expectativa do fim da greve de atores de Hollywood.

Assista ao trailer