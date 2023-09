Ex-apresentadora de TV infantil gera controvérsia com topless em viagem com crianças

Sarah-Jane Honeywell, ex-apresentadora do CBeebies, enfrenta críticas após foto de férias.

Sarah-Jane Honeywell, ex-apresentadora de um programa infantil na BBC, está no centro das atenções novamente após compartilhar uma foto de férias. A apresentadora, que perdeu seu emprego em 2011 devido a uma sessão de fotos nua para o grupo de direitos dos animais Peta, gerou polêmicas ao postar uma imagem na praia durante uma viagem em família à Espanha.

Na foto, Sarah-Jane, mãe de dois filhos, brinca com suas crianças à beira d'água e usa apenas uma calcinha de biquíni azul. Embora seus seios não estivessem visíveis na imagem, alguns seguidores criticaram sua decisão de expor seu corpo na frente das crianças, observando que também havia outros banhistas à vista.

A ocorrência à foto de férias foi intensa, com algumas pessoas expressando preocupação com os filhos de Sarah-Jane. O programa sustentou que tem sido regularmente ?envergonhada pela mãe? desde que se tornou mãe de Phoenix, de 9 anos, e Indiana, de 5 anos, com seu marido Ayden Callaghan.

A resposta de Sarah

Sarah-Jane afirmou que a imagem mostrava apenas a silhueta de seu corpo e que não esperava tamanha comoção. Ela se surpreendeu com a quantidade de comentários indignados em suas redes sociais, onde estranhamente expressaram preocupação com seus ?pobres meninos?.

Apesar das críticas, Sarah-Jane agora está de volta ao trabalho na BBC, apresentando um programa de rádio semanal. No entanto, ela fez questão de dizer que sofre o julgamento pessoal ?offline? quando leva seus filhos à escola, incluindo repreensões sobre a aparência de seu filho de 9 anos.

A apresentadora, que está sóbria há 22 anos após superar um vício em cocaína, desenvolveu uma ?pele dura? em relação às críticas. Ela informou anteriormente que perdeu parte de sua identidade após ser demitida pela BBC devido ao escândalo da sessão de fotos, que ela falou como um momento de ?mudança de vida?.

Sarah-Jane recebeu apoio de seus seguidores nas redes sociais, elogiando-a por falar em defesa dos direitos dos animais durante a polêmica sessão de fotos no passado.

A polêmica em torno da foto de férias de Sarah-Jane destaca como as celebridades e figuras públicas frequentemente enfrentam escrutínio constante, mesmo quando reúnem momentos pessoais em suas redes sociais.