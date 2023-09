Chapéu que Michael Jackson realizou ‘moonwalk’ pela primeira vez será leiloado; saiba o valor

Quanto você pagaria por um item que já passou pelas mãos de Michael Jackson? O chapéu que foi utilizado no primeiro moonwalk do rei do pop será leiloado no dia 26 de setembro, próxima terça-feira, em Paris.

O item pode ser observado quando Michael faz os primeiros passos da coreografia de ‘Billie Jean’. O vídeo exibido em 16 de maio de 1983 pela emissora americana NBC comemorando o aniversário de 25 anos da gravadora Motown. Na apresentação, o cantor joga o chapéu para fora do palco.

A peça, conhecida como Fedora, tem a estimativa de preço inicial em 100 mil euros, aproximadamente 519 mil reais na cotação atual.

Além do chapéu, outros itens relacionados à cena da música serão leiloados. No total serão 200 itens, entre fotos, posters, ingressos de shows clássicos, além de um disco de ouro da Madonna.

“Um certo Adam Kelly, que estava no show em 25 de março de 1983, pegou o chapéu, pensando que a equipe do cantor iria recuperá-lo, mas ninguém o fez”, explicou Arthur Perault, diretor geral da galeria Artpèges, uma das organizadoras do evento ao lado da empresa Lemon Auction.

Segundo o responsável pelo leilão, o chapéu mudou de proprietário e foi parar em uma coleção europeia.

