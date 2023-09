Billy Miller, colega de Meghan Markle em "Suits", morre após diagnóstico psiquiátrico

Tragédia em Hollywood: O ator, que contracenava com Meghan na série, faleceu aos 43 anos após luta contra a depressão maníaca.

O mundo do entretenimento está de luto após a trágica morte de Billy Miller, o aclamado ator conhecido por seus papéis em séries de sucesso como “Suits” e “General Hospital”. Miller faleceu poucos dias antes de completar 44 anos, e seu falecimento chocou fãs e colegas de trabalho.

Miller, que interpretou o personagem Marcus Spectre no drama jurídico “Suits” ao lado da agora Duquesa de Sussex, Meghan Markle, sofreu em silêncio com a depressão maníaca. Seu empresário confirmou sua morte em 15 de setembro de 2023, em Austin, Texas.

Em um comunicado emocionante, o empresário de Miller referiu: ?O ator vencedor do Emmy, Billy Miller, morreu em 15 de setembro de 2023 em Austin, Texas. O ator estava lutando contra a depressão maníaca quando morreu. Ele tinha 43 anos.? Miller deixa para trás sua mãe Patricia, irmã Megan, cunhado Ronnie, sobrinho Grayson e sobrinha Charley.

O empresário também destacou a personalidade calorosa e a simpatia sincera de Miller, que era amada por seus amigos e colegas de trabalho. As homenagens incluíram uma comovente mensagem do co-criador de ?Suits?, Aaron Korsh, que descreveu Miller como ?um homem engraçado, inteligente e gentil?.

Meghan Markle, que contracenou com Miller em cinco episódios de “Suits”, ainda não se pronunciou sobre sua morte.

A carreira de Billy Miller começou quando ele assinou contrato com a agência de modelos Wilhelmina, aparecendo em anúncios de TV para marcas como Pizza Hut e JCPenny. Ele ganhou reconhecimento na televisão ao interpretar Richie Novak na novela ?All My Children?, em 2006.

Miller então se juntou ao elenco de “The Young and the Restless” e, em 2014, assumiu o papel de Jason Morgan em “General Hospital”, conquistando ainda mais fãs ao longo de sua carreira na televisão.

Repercussão entre os fãs

A notícia da morte de Billy Miller abalou seus fãs, que se manifestaram nas redes sociais expressando tristeza e gratidão por suas performances. Um fã escreveu: ?Estou tão triste ao saber do falecimento de Billy Miller. Adorei vê-lo em 'All My Children' e 'General Hospital'. Você era uma pessoa incrível. #BillyMillerEu nunca te esquecerei. Por favor, junte-se a mim em oração por sua família e entes queridos?.

A indústria do entretenimento perdeu um talento brilhante, e o legado de Billy Miller continuará a ser lembrado pelos fãs e colegas de trabalho.