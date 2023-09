Veja em quanto é avaliada a fortuna dos 10 maiores CEOs bilionários do Brasil e o que eles fazem

Algumas das pessoas mais ricas do Brasil também estão na posição de CEOs das suas próprias empresas.

Um levantamento elaborado pela Forbes destacou quais são os maiores CEOs bilionários do país. Na lista, é possível observar diversos tipos de formações e atuações.

Alexandre Behring da Costa

O primeiro da lista é Alexandre Behring da Costa, CEO da 3G Capital, com fortuna de R$ 28,8 bilhões. Entre os diversos segmentos que integram a empresa estão as indústrias de bebidas, com a Ambev, a alimentícia, com Kraft Foods e Heinz, varejo com as Lojas Americanas e fast food, com o Burger King.

Seguindo a lista estão Maurizio Billi, CEO da Eurofarma, com patrimônio de R$ 16 bilhões e em terceiro José João Abdalla Filho, do Banco Clássico, com R$ 15,3 bilhões.

A lista segue com:

Mário Araújo Alencar Araripe

Patrimônio: R$ 13,9 bilhões;

Empresa: Casa dos Ventos.

Alceu Elias Feldmann

Patrimônio: R$ 12,9 bilhões;

Empresa: Fertipar.

Lirio Albino Parisotto

Patrimônio: R$ 12,2 bilhões;

Empresa: Videolar / Innova.

Benjamin Steinbruch

Patrimônio: R$ 10 bilhões;

Empresa: CSN.

Leila Pereira

Patrimônio: R$ 8 bilhões;

Empresa: Crefisa.

Roberto Balls Sallouti

Patrimônio: R$ 7,5 bilhões;

Empresa: BTG Pactual.

Carlos Eduardo Sanchez

Patrimônio: R$ 7,3 bilhões;

Empresa: EMS / Grupo NC.

A fortuna dos 10 bilionários totaliza R$ 131,9 bilhões.

