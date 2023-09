Steve Martin responde às acusações de 'comportamento horrível' feitas por Miriam Margolyes

Estrela de ?A Pequena Loja dos Horrores? quebra o silêncio após acusações da co-estrela.

Steve Martin quebrou o silêncio após acusações de ?comportamento horrível? por parte de sua colega de elenco, Miriam Margolyes, durante as filmagens de ?A Pequena Loja dos Horrores?. Margolyes alegou que Martin foi ?horrível? com ela no set e até mesmo a ?atingiu? durante uma cena de ação conjunta.

Miriam Margolyes, conhecida por seu papel como Professora Sprout em ?Harry Potter?, fez acusações de má conduta por parte de Martin no set de sua produção de musical de terror em parceria com o ator.

Em seu livro de memórias, ?Oh, Miriam! Histórias de uma Vida Extraordinária?, a atriz afirmou que Martin realmente a atingiu enquanto eles executavam uma cena de ação juntos. Na cena, o personagem de Martin, Orin Scrivello, deveria fingir socar o personagem de Miriam e bater uma porta em seu rosto durante um número musical.

Miriam escreveu: ?Fui atingida o dia todo por portas se abrindo em meu rosto; repetidamente socada, esbofeteada e derrubada por um Steve Martin desagradável e sem remorso — talvez ele estivesse atuando com método — e cheguei em casa de mau humor com uma dor de cabeça terrível”, escreveu, acrescentando que Martin era ?indiscutivelmente brilhante, mas horrível comigo”.

Os fãs ficaram chocados com as alegações, já que o premiado ator sempre foi considerado íntegro ao longo de sua longa carreira em Hollywood. Após as acusações, Martin divulgou uma declaração ao Hollywood Reporter, afirmando que teve uma experiência muito diferente no set e lembrou que tomou ?extrema precaução? durante a cena em questão.

Sua declaração dizia: ?Quando li pela primeira vez o relato pejorativo de Miriam Margolyes sobre nossa cena em 'A Pequena Loja dos Horrores', fiquei surpreso. Minha memória é de que tivemos uma boa comunicação como atores profissionais?.

E continuou: ?Mas quando é insinuado que eu a machuquei ou fui de alguma forma descuidado com as acrobacias, tenho que discordar. Lembro-me de tomar EXTREMO cuidado com o soco falso — a mesma precaução que usaria com qualquer cena semelhante.”

O ator de 78 anos afirmou que quando estavam trabalhando no set, eles conversaram após a cena e ela supostamente o tranquilizou de que estava tudo bem. Também havia supostamente vários outros membros trabalhando na cena na época para garantir que fosse feita com o máximo de segurança possível.

Martin escreveu: ?Nunca houve qualquer contato físico entre ela e eu, acidental ou de outra forma, nesta cena ou em qualquer outra que filmamos.?

O diretor Frank Oz, também presente durante as filmagens da cena, compartilhou uma declaração apoiando Martin. Ele escreveu: ?Eu sempre ensaio ações físicas em câmera lenta?. E acrescentou: ?A cena deveria incluir um soco falso. É confuso o que ela está falando. Não é o Steve que eu conheço ou que qualquer pessoa conhece. Ele sempre foi profissional e respeitoso com todos em todas as minhas filmagens.”