“Sou inamorável!” Internautas especulam o fim do namoro de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Uma postagem feita pelo influenciador Luva de Pedreiro levou seus seguidores a acreditarem que seu namoro com a bióloga Távila Gomes esteja com os dias contados.

Isso porque durante uma transmissão ao vivo, Luva falou sobre pagamento de pensão e se classificou como “inamorável”:

“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. É nóis, pai. Sou “inamorável”, disse Luva.

Luva de pedreiro tá solteiro? Ih pensão? pic.twitter.com/6yEGErskWu — memes futebolisticos. - vito (@Mfutebolisticos) September 17, 2023

Távila, com quem Luva namora desde o início do ano, está grávida de quatro meses e fez um chá de revelação no início do mês para descobrir o sexo do bebê. Luva será pai de um menino.

Apesar da polêmica criada pela postagem, Luva de Pedreiro fez questão de dizer que tudo não passava de “resenha” e o casal afirmou que continua junto.

“Não pode falar mais nada. Tudo o que eu faço, eu estou errado”, disse Luva, reclamando sobre as polêmicas que suas declarações criam nas redes.

O casal fez uma live junto para desmentir os boatos e chegou a mencionar a possibilidade de casamento em breve.

Luva Ostentação

Na semana passada, o influenciador Luva de Pedreiro mostrou sua coleção de carros de luxo nas redes sociais. Ele aparece ao lado de uma Porsche, um Toyota e uma BMW. “Obrigado, meu Deus ❤️ 5 minutos de post e depois eu apago”, postou.

Outra polêmica gerada pelo influenciador foi exatamente quando dirigia pelas ruas de Recife sua Porsche supostamente sem habilitação, o que ele não confirmou e nem desmentiu. Disse apenas que “estava dando uma voltinha.”