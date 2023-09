Saiba o que Andressa Urach fez após receber alta de hospital; ela passou por cirurgia de emergência

O fim de semana da modelo Andressa Urach, de 35 anos, começou em um hospital e terminou em uma festa. No sábado (16), ela passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal, popularmente conhecido como pedra no rim. Horas depois, recebeu alta médica e já foi vista na balada.

“A vida é muito curta pra você deixar de fazer o que ama”, escreveu ela em uma publicação nas redes sociais. Sorridente e com um drink nas mãos, ela enfatizou: “Depois de dormir muito no hospital, decidi curtir um sertanejo top, sentada nesse sofá confortável e bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas que amo.”

Por conta da cirurgia, Andressa teve que pedir ajuda ao ex-marido, Thiago Lopes, para a realização da cirurgia. Como ainda são legalmente casados, ela é dependente dele no convênio médico.

“Não poderia de deixar de agradecer ao Thiago meu ex-marido. Eu pedi ajuda para ele, que prontamente se prontificou a ver autorização para minha consulta. Nessas horas difíceis a gente vê quem está com a gente. Então grata ao meu ex-marido Thiago”, ressaltou a modelo.

Instagram fora do ar

Após ter seu perfil oficial no Instagram retirado ao ar, a modelo criou uma página reserva, onde já era seguida por mais de 103 mil pessoas. No entanto, na manhã desta segunda-feira (18), essa conta também aparecia como “indisponível”.

Antes de lançar o perfil reserva, ela disse que o bloqueio ocorreu depois que muitas pessoas fizeram denúncias. Desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto, ela costumava postar muitos “conteúdos picantes” no perfil.

“Oi gente. Estou passando por aqui, pois sei que têm muitas pessoas que me admiram, que torcem por mim e estão preocupadas comigo. Quero dizer que estou muito bem”, começou ela. “O meu perfil no Instagram está em análise, foram muitas denúncias, muitas pessoas invejosas que não têm o que fazer da vida e querem fazer mal para as pessoas fazem isso. Mas eu acredito que tudo na vida é um plantio e tudo o que plantar vai colher”, disse ela.

