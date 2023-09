Remake de Elas por Elas: Descubra quem canta o tema de abertura deste clássico

A espera pelo remake de Elas por Elas está chegando ao fim e um dos segredos para o sucesso da versão original, em 1982, foi o tema de abertura do grupo The Fevers, que ganha uma nova roupagem na voz de Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat.

Mantendo o ritmo dançante, a nova roupagem foi garantida pela diretora Amora Mautner, durante a coletiva de lançamento da novela, que vai substituir Amor Perfeito, na TV Globo. Segundo ela, a ideia é que o público se divirta do começo ao fim, ou seja, da abertura até o último momento da trama.

Luiz Gustavo interpretou Mário Fofoca na primeira versão de Elas por Elas (Reprodução/Globo)

“Espero que afete o público para que ele venha se divertir conosco. Queremos colocar no ar uma novela divertida e com atores especiais. É quase uma autoajuda para o público”, contou ela.

Outra novidade musical é que o hit “Melô do Piri Piri”, que foi eternizado na voz de Gretchen, continua na trilha sonora da novela Elas por Elas. A canção embala a história do detetive Mário Fofoca, que no remake é interpretado por Lázaro Ramos, mas foi vivido por Luis Gustavo.

As 7 protagonistas em ação

Além do detetive, o remake de Elas por Elas segue com suas sete protagonistas, que se reencontram depois de muitos anos.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

Na releitura do sucesso de Cassiano Gabus Mendes, amigas Renée, Carol, Lara, Thais, Helena, Adriana e Natália serão interpretada, respectivamente, por Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta eMariana Santos.

Mas, além dos nomes, a novela também ganha uma nova roupagem, falando com o público de 2023: “Aqui tudo é importante, são sete. Acho que isso vai ser legal para o público”, diz Amora Mautner.

