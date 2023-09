Politraumatismo é fatal? O que se sabemos sobre o diagnóstico de Kayky Brito

O ator Kayky Brito segue em recuperação no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, cidade onde sofreu um grave acidente. Mas, além de preocupante, o atropelamento do famoso também levantou muitos questionamentos na web, como: o que é politraumatismo?

Pouco conhecido entre a população, o termo médico ficou entre os temas mais comentados nas redes sociais e nada mais é do que um diagnóstico caracterizado por múltiplas lesões que acometem não só os esqueletos, mas também órgãos e sistemas diversos, como sistema respiratório e nervoso.

Tratamento de politraumatismo foi crucial para o ator Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Como aconteceu com Kayky, que foi atropelado no começo de setembro, o diagnóstico é dado principalmente depois de acidentes de trânsito, como atropelamentos ou acidentes de carro e moto em geral. Porém, ferimentos a partir de armas de fogo e quedas de lugares muito altos também podem ser o motivador do politraumatismo.

Mas, vale destacar que ele não pode ser confundido ou relacionado com as polifraturas, que são quando a pessoa quebra mais de um osso, como o braço e o fêmur.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Descubra quem canta o tema de abertura deste clássico

O politraumatismo não afeta apenas os ossos do corpo, mas também diversas estruturas, colocando a vida da pessoa em risco, por isso, o ator kayky Brito, que fez sucesso em diversas novelas, ficou em observação na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D’Or.

Um respiro: Recuperação de Kayky Brito avança e o famoso não está mais sedado (Reprodução/Instagram)

A gravidade do politraumatismo

Segundo os médicos, o quadro clínico é grave, principalmente quando é acompanhado de um traumatismo craniano, como aconteceu com Kayky, que sofreu um grave acidente ao atravessar uma avenida movimentada no Rio de Janeiro.

O politraumatismo pode ser dividido em quatro níveis de gravidade: leve, moderado, grave e gravíssimo, que podem modificar como serão as possíveis sequelas depois do tratamento médico. Elas podem variar entre dificuldades motoras até sequelas neurológicas definitivas.

LEIA TAMBÉM: Descubra o que Jojo Todynho faz para manter o ritmo nos treinos:’Me energiza’