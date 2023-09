Polêmica na festa de aniversário de Carolina Dieckmann: entenda os detalhes

A atriz Carolina Dieckmann gera controvérsia após incidente com bolo durante sua festa de aniversário.

A celebração do aniversário da atriz Carolina Dieckmann se transformou em uma controvérsia inesperada nas redes sociais. A artista foi alvo de críticas após compartilhar fotos e vídeos da tradicional hora do ?parabéns?.

O Incidente com o Bolo

Durante o momento em que as velinhas foram acesas e o bolo estava prestes a ser cortado, um incidente ocorreu: o bolo foi derrubado pela própria atriz. O vídeo do ocorrido foi publicado por Carolina Dieckmann, o que gerou reações variadas de seus seguidores.

A polêmica surgiu quando alguns fãs acusaram a atriz de ter derrubado intencionalmente o bolo como uma forma de chamar a atenção. Carolina Dieckmann não deixou as insinuações passarem despercebidas e usou suas redes sociais para esclarecer o mal-entendido.

Em suas redes sociais, a atriz compartilhou sua versão dos acontecimentos e expressou sua insatisfação com as acusações. Ela afirmou que estava muito feliz naquele momento e jamais jogaria o bolo propositalmente no chão.

Ela também esclareceu que o bolo não foi desperdiçado, pois caiu em pé, e todos os convidados puderam desfrutar da sobremesa. Carolina Dieckmann encerrou sua declaração pedindo que as pessoas não julgassem sem entender o contexto e a situação.

E a Carolina Dieckmann que destruiu o próprio bolo de aniversário. 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/zNKrNwgKvx — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 17, 2023

A celebração tinha como objetivo marcar o 45º aniversário de Carolina Dieckmann. A atriz retornou recentemente ao Brasil após um período vivendo no exterior. Sua atuação como Lumiar em ?Vai na Fé? foi um dos destaques de sua carreira, sendo um dos personagens mais queridos pelo público.

A polêmica em torno do incidente com o bolo não ofuscou a alegria da festa e a gratidão de Carolina Dieckmann por celebrar mais um ano de vida.