‘Perdeu tudo’! Zeca Camargo é ‘flagrado’ atacando de DJ em show a R$ 10 reais em Fortaleza

O que você faria se ‘flagrasse’ Zeca Camargo atacando de DJ? Obviamente filmaria e colocaria na internet, não é mesmo?

Pois foi exatamente isso que aconteceu com ele. Um vídeo publicado no X (Twitter) mostra o apresentador e jornalista revelando toda a sua habilidade como DJ em um bar em Fortaleza, Ceará.

Na legenda, o responsável pela gravação escreveu: “Você vem pro rolê e o dj é Zeca Camargo”.

Além da própria situação chamar a atenção, muitos internautas repararam no preço do ‘show’. Uma placa informa: “contribua com o couvert artístico [por] R$ 10″.

Alguns usuários da rede social não acreditaram na publicação e um deles questionou: “É sério, macho?”, e o responsável pelo viral respondeu: “Seríssimo”.

Confira a apresentação do DJ Zeca Camargo e dê a sua nota:

Você vem pro rolê e o dj é Zeca Camargo pic.twitter.com/eTliHDm0k9 — Daniel S. (@silveriodevolta) September 17, 2023

Zeca Camargo reage ao ‘flagrante’

Após o vídeo viralizar e já ultrapassar 2,3 milhões de visualizações, o apresentador aproveitou para cair na brincadeira. Ele publicou o vídeo em sua própria rede social na manhã desta segunda-feira (18) e escreveu: ”COMO COMEÇAR A SEMANA n° 522 - VIRANDO MEME EM FORTALEZA!”.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que Andressa Urach fez após receber alta de hospital; ela passou por cirurgia de emergência

Maira Cardi revela o motivo de traição e afirma: ‘Difícil ter um homem no meu patamar’

Recém-casada com o influenciador e coach de finanças Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach de emagrecimento Maira Cardi revelou estar ciente dos motivos que a levaram a ser traída em suas relações anteriores.

Afastada das redes sociais para conseguir “focar na saúde e na família” que quer construir ao lado do marido, Maira revelou em entrevista ao canal do YouTube “Inteligência LTDA” os motivos que a levaram a ser traída em suas relações anteriores.

Segundo informações do portal O Tempo, a entrevista foi realizada na casa da coach, que não poupou palavras ao explicar em detalhes os motivos que levam a uma traição.

Para Maira, o fato de não ter se envolvido com homens “que estavam à sua altura” foi o principal motivo que causou as aberturas para traições em seus relacionamentos anteriores.

Por conta disso, ela até mesmo chegou a receber conselhos antes de se envolver com o marido e afirmou ter se recusado a conhecer outros homens no período em que esteve solteira.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Harry comemora feliz seu aniversário, apesar do descaso da família

⋅ Descubra o que Jojo Todynho faz para manter o ritmo nos treinos: ‘Me energiza’

⋅ Já ouviu falar no PDRN? Revelado como Juliana Paes mantém a pele do rosto jovem