Maira Cardi revela o motivo de traição e afirma: ‘Difícil ter um homem no meu patamar’

Recém-casada com o influenciador e coach de finanças Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach de emagrecimento Maira Cardi revelou estar ciente dos motivos que a levaram a ser traída em suas relações anteriores.

Afastada das redes sociais para conseguir “focar na saúde e na família” que quer construir ao lado do marido, Maira revelou em entrevista ao canal do YouTube “Inteligência LTDA” os motivos que a levaram a ser traída em suas relações anteriores.

Segundo informações do portal O Tempo, a entrevista foi realizada na casa da coach, que não poupou palavras ao explicar em detalhes os motivos que levam a uma traição.

Para Maira, o fato de não ter se envolvido com homens “que estavam à sua altura” foi o principal motivo que causou as aberturas para traições em seus relacionamentos anteriores.

Por conta disso, ela até mesmo chegou a receber conselhos antes de se envolver com o marido e afirmou ter se recusado a conhecer outros homens no período em que esteve solteira.

“Ainda no período em que eu e Thiago éramos amigos ele falou assim: ‘E aí, não vai conhecer gente? Não quer que eu te apresente uns amigos?’ E eu falei que não! ‘Preguiça, não quero! Eu só vou me relacionar com alguém quando for realmente alguém que Deus me mostrar que é essa pessoa’. Eu tava cansada de ser o macho alfa”.

O motivo das traições

Seguindo com seu relato, a influenciadora revela então que sua postura e confiança podem ter motivado a insegurança de seus parceiros anteriores, que buscaram relacionamentos extraconjugais.

“Cheguei em um nível financeiro, em um nível de poder, de fama e dinheiro que é muito difícil de ter um homem no meu patamar, que me acompanhe. E é aí, quando o homem se sente inferior, que ele infelizmente trai”.

“A psicologia explica isso! O cara quando se sente inferior, ele precisa se sentir homem em algum lugar”, conta a coach que ainda afirma.

“O homem, igual para mais, tem que ser assim não só na parte financeira. Ele precisa acreditar que ele é. Ele precisa saber que ele é, precisa ser muito homem e o Thiago é tudo isso e muito mais”.

Além de exaltar o companheiro, Maira então revela que ela e o marido estão pondo em prática os planos para aumentar a família, e afirma que tudo terá início com a construção de uma casa que seja “a cara deles” e que seja capaz de acomodar com conforto a família do casal e os funcionários do local.