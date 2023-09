Harry comemora feliz seu aniversário, apesar do descaso da família

O príncipe Harry comemorou seu 39º aniversário com Meghan Markle nos Jogos Invictus que acontecem na Alemanha. No entanto, este ano não recebeu felicitações públicas da Família Real, o que não atrapalhou sua comemoração.

Para marcar a ocasião, competidores e espectadores da partida de vôlei sentado entre Polônia e Alemanha cantaram “Parabéns” ao príncipe.

O duque de Sussex ficou muito feliz com a recepção da multidão e fez um gesto de agradecimento quando Meghan se aproximou dele com um sorriso.

Harry e Meghan também comemoraram o aniversário do príncipe com um jantar no restaurante Brauerei Schumacher, na Alemanha. Lá eles saborearam pratos tradicionais alemães, como Wiener Schnitzel e salsichas alemãs. O restaurante os descreveu como “pessoas muito legais” e compartilhou uma foto do casal com alguns funcionários do restaurante.

A Família Real não parabenizou oficialmente o Príncipe Harry por seu aniversário

Como o Príncipe Harry se afastou de seus deveres como membro da Família Real e abriu seu próprio caminho ao lado de sua esposa Meghan Markle, os aniversários têm sido marcados tensão e divisão.

Este ano a Família Real optou por não fazer nenhuma declaração pública ou parabéns oficial a Harry.

A ausência de felicitações da Família Real não passou despercebida ao público. As redes sociais têm estado repletas de mensagens de apoio e solidariedade para com o Príncipe Harry, com muitos utilizadores a manifestarem o seu descontentamento com a atitude da Família Real Britânica.

Vale lembrar que a relação entre o Príncipe Harry e sua família está repleta de rumores desde que ele e Meghan Markle se separaram oficialmente de seus papéis como membros da realeza em 2020. Desde então, surgiram tensões e divergências públicas entre Harry, Meghan e a realeza.