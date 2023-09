Descubra o que Jojo Todynho faz para manter o ritmo nos treinos: ‘Me energiza’

Jojo Todynho segue em busca de uma vida mais saudável e, depois de enfrentar a cirurgia bariátrica, a famosa resolveu contar aos seus seguidores um dos segredos para esta nova fase da vida, que une alimentação saudável e treinos diários.

Em uma publicação, a vencedora de A Fazenda 12 disse que é adepta dos shakes: “Não posso esquecer, se não…nada de energia pro meu dia. Esse aqui está sendo meu termogênico e meu pré-treino. Isso está me energizando o dia todo”, disse a famosa.

Na verdade, esta é uma publicidade feita por Jojo Todynho, que no ano passado alertou as marcas voltadas ao mundo fitness que estava disponível para ser garota-propaganda. Na legenda, a famosa escreveu: “O meu segredo? Amor, isso você já sabe! É Fusion Energy Drink pra me deixar energizada e pronta pra tudo!”.

Após bariátrica, Jojo Todynho não vai para o crossfit (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho e comentários desnecessários da web

Ao longo do ano, a famosa recebeu inúmeros comentários cruéis falando sobre a mudança de vida, mas como sabemos Jojo não fica calada e rebateu cada um deles em uma tacada só. Em um desabafo, a funkeira lembrou que a vida é dela e que ninguém tem nada com isso.

“Eu estava com o c*, sentada no sofá, sedentária, achando que a vida era um morango. Não tinha ninguém para mandar um direct, para falar nada. Agora, surgiu um monte de profissional querendo dar seu parecer e querendo se mostrar”, disse ela.

Jojo Todynho dança funk até o chão para celebrar resultado da cirurgia bariátrica (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, a vencedora de A Fazenda 12 disse que não iria poupar palavras, já que as pessoas faziam o mesmo ao comentar sobre ela: “Então, eu já vou deixar o meu recado aqui….se vocês não tem ética, eu também não tenho. Agora, surgiu um monte de coach, de personal, de nutricionista e especialista disso e daquilo...aí, depois vão dizer que eu sou grossa, que eu sou arrogante, que eu sou isso e aquilo”.

Jojo Todynho também rebateu quem acha que sua vida fitness é um milagre e disse que não vai aparecer magra de repente: “Eu estava aqui não fazendo porr* nenhuma por mim...comecei a correr atrás e estou com profissionais maravilhosos, entendeu, que o povo acha que tem que ser um milagre, que da noite para o dia eu tenho que aparecer aqui magérrima”.

